Cuando falla la Memoria

Una interpretación demasiado literal de la Ley de Memoria Histórica podría dejar a las vecinas de la barriada de José Antonio sin la glorieta con la que se quería dejar constancia de su lucha contra el narcotráfico y de una década de angustia sufrida por un colectivo de mujeres que plantó cara al deterioro social de su barriada, azotada por la venta de droga.

El 14 de diciembre de 2016 el grupo municipal Levantemos elevó a Pleno una propuesta para reconocer el trabajo de dos colectivos, la asociación Madres Unidas Contra la Droga Andad y las vecinas de la barriada de José Antonio, con la nominación de dos rotondas a las que se aprobó rotular con el nombre de 'Madres de Andad' y 'Vecinas de José Antonio'. La moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y ratificada después en junta de Gobierno local el 6 de abril de 2017.

La rotonda no se ha inaugurado pese a que está instalado incluso el monolito sin rotular

El pasado viernes se inauguró la primera de dichas rotondas, y así las madres de Andad cuentan ya con la glorieta conmemorativa que reconoce su labor; pero la rotulación de la segunda de las rotondas ha chocado con un imprevisto que está retrasando su inauguración: la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Se trata de un imponderable que nadie hubiera imaginado que podría llevar a la retirada del nombre 'Vecinas de José Antonio'. Cuando tuvo conocimiento del nuevo nomenclator, el Foro por la Memoria Histórica presentó en el Registro General del Ayuntamiento (26 de octubre de 2017) una alegación para que el nombre aprobado para la nueva rotonda, situada junto a la ermita de Santa Clara, quedara sin efecto, ya que a su entender "la denominación aprobada en Pleno no se ajusta ni en espíritu ni en forma a la recién aprobada Ley de Memoria Histórica y Democrática Andaluza, que en su artículo 32 recoge la necesidad de eliminar toda simbología fascista". Para el Foro por la Memoria "esta denominación, 'Vecinas de José Antonio', referido al fundador y jefe nacional de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, choca con uno de los principios básicos de dicha ley", por lo que pidió la anulación de dicho nombre y la formulación de otra propuesta para nombrar la rotonda con una nomenclatura que no fuera contraria a la Ley de Memoria Histórica.

La alegación del Foro por la Memoria venía firmada por su presidente, el ex alcalde Rafael Gómez Ojeda, histórico militante del PCE, y fue estimada por el jefe de Servicio de Información Geográfica y Estadística del Ayuntamiento, que el 6 de noviembre de 2017 consideró procedente atenderla y dar de baja del callejero el nombre 'Vecinas de José Antonio'. De esta forma, la rotonda no se ha inaugurado todavía, a pesar de haberse instalado en ella incluso un monolito, en el que no consta nombre alguno.

Cuando tuvo conocimiento del informe del área de Organización (que no ha sido aprobado todavía en junta de Gobierno), el portavoz de Levantemos, José Antonio Oliva, vecino de la barriada y testigo directo de lo ocurrido en ella durante todos estos años, pidió una reunión urgente con los concejales Antonio Fernández (IU) y María Eugenia Lara, al término de la cual decidieron elevar el asunto al Consejo Consultivo de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, para que emita un dictamen y poder entonces el equipo de Gobierno tomar una decisión definitiva.

El concejal de Levantemos, como hizo días atrás el Foro Social, rechaza la interpretación realizada por el Foro por la Memoria y el área de Organización respecto al nombre dado en Pleno a la rotonda. La denominación 'Vecinas de José Antonio' está en las antípodas de cualquier tipo de apología del franquismo. Está relacionado con la memoria social de El Puerto, ya que alude "a una década de sufrimiento de muchas personas que han estado recluidos en su barrio y presos en sus propios domicilio, lo que se viene a fomentar con ese nombre es el reconocimiento a esas vecinas, que lucharon contra el tráfico de drogas y el deterioro de una barriada que desgraciadamente se llamaba José Antonio".