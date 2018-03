"Treinta minutos de carretera que dan para pensar antes de verla y treinta minutos de vuelta que dan para recordarla". De este planteamiento ha nacido el que es el primer libro publicado de Manuel Ruiz-Herrera Verano, un joven portuense de 31 años que se ha decidido a compartir sus microrrelatos y poemas después de muchos años de escribir casi a escondidas.

Los treinta minutos de los que habla Manuel son el tiempo que se tarda en cubrir la distancia entre El Puerto y Chiclana, ciudad en la que reside la que hoy en día es su novia y a la que van dedicados muchos de los pensamientos que conforman esta publicación.

El libro, que acaba de salir al mercado, está publicado por la editorial Universo de las Letras, una filial del Grupo Planeta, y se puede adquirir bajo demanda tanto en papel como en cualquiera de las grandes plataformas digitales.

Para sacar a la luz esta publicación el autor ha firmado la obra con el nombre de Manuel Verano, un homenaje a su madre pintora y de la que dice haber heredado su vena artística.

Gran aficionado a la música, Manuel reconoce que no se había atrevido antes a dar este paso "por pudor", ya que piensa que mostrar a los demás lo que escribe es como desnudarse, algo que uno tiene que hacer poco a poco.

Asegura que no aspira al éxito, sino que este libro parte de una necesidad que tenía de compartir con los demás estos pensamientos plasmados por escrito. "Para mí el éxito ya es haber hecho este libro. La escritura es una forma de ser inmortal", afirma.

Manuel Ruiz-Herrera asegura que para él escribir es una necesidad. "Me gusta mucho escribir a mano, me relaja, y sobre todo escribir con pluma. No busco ser escritor pero escribo continuamente", explica.

Tras la publicación de este primer volumen Manuel se ha animado a continuar y tiene ya muy avanzado un nuevo manuscrito, "en la misma línea pero distinto".

El libro ya se puede adquirir en papel en la dirección https://libros.cc/A-30-minutos-de-Ti.htm y en pocos días se podrá obtener a través de las plataformas digitales como amazon.com, GooglePlay, iBooks o Casa del Libro, entre otras.