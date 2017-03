El equipo de gobierno se suma a la la lucha por unas viviendas dignas

El PP hace balance sobre sus mociones en la sesión plenaria

Los populares acusan a De la Encina de "estar de acuerdo con el impuesto de sucesiones y en contra de la creación de la ciudad de la infancia", como afirmaron ayer a través de un comunicado. Ambas mociones llevadas al pleno del miércoles no tuvieron apoyo del equipo de gobierno y la bancada popular no entiende los motivos. Además el portavoz, Germán Beardo, manifestaba que la sesión del miércoles fue "un pleno sin una sola medida ilusionante para la ciudad por parte del bipartito. Casi dos años después ni empleo, ni inversiones, ni política social. Nada de nada, sólo crispación, como cuando de la Encina era el portavoz del PSOE en la oposición". Beardo cree que "De la Encina está desquiciado políticamente, no está a la altura de ser el alcalde de El Puerto, ya que sólo se dedicó a insultar a la bancada popular. Es impresentable que el alcalde use su posición para continuamente denigrar a los concejales del PP sólo porque nos opongamos a su desgobierno, que está llevando a la ciudad a un pozo sin fondo", concluyó.