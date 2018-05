Los empresarios del casco histórico dicen "basta ya" y pasan a la acción

Una situación insostenible que se debe atajar

Aunque la inquietud entre el pequeño comercio y empresariado del centro viene de bastante atrás, es cierto que de un tiempo a esta parte la situación no solo no ha mejorado, sino que incluso ha ido a peor. Hace apenas un mes se sucedían varios cierres de negocios en plena calle Larga, algo que ha desatado todas las alarmas aunque la sangría en el centro lleva varios años produciéndose. Empresarios históricos que se jubilan y cuyos herederos no ven futuro a la actividad, locales a precio de oro cuyo alquiler hace imposible que un negocio sea rentable, falta de atractivos en el centro urbano más allá de la zona dedicada a la hostelería... las razones de este declive son muchas y variadas, siendo la falta de población en la zona quizás la principal causante de este desolador panorama. No obstante, el casco histórico de El Puerto sigue siendo una joya que hay que pulir, y los empresarios han apostado por no tirar la toalla y luchar. A arrimar el hombro se ha dicho.