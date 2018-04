Una parte del edificio de Pescadería albergará una escuela de música

Poco a poco se va dotando de uso el edificio de la Pescadería, ubicado junto al río Guadalete. Así, junto a la parte destinada a la nueva estación de los catamaranes, que ocupa aproximadamente la mitad de la superficie total del inmueble, en pocos meses estará en uso una escuela de música que ya cuenta con el permiso de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el visto bueno de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

La escuela de música Armonía ocupará una superficie de 560 metros cuadrados y ya está todo dispuesto para poder comenzar las obras en cuanto el Ayuntamiento conceda la licencia correspondiente.

La intención de los promotores es comenzar la actividad en el mes de julio

La intención de sus promotores, que están ya en proceso de contratación de los docentes de la nueva escuela, es iniciar la andadura el próximo mes de julio con algunas actividades, para comenzar ya de lleno con toda la oferta de cara al nuevo curso, en septiembre.

El proyecto contempla una inversión inicial de 100.000 euros y contará con ocho aulas para impartir clases de diferentes instrumentos, dos aulas para teoría, dos aulas para enseñanza infantil y una sala polivalente en la que se realizarán también conciertos y espectáculos, con capacidad para 150 personas.

Todos los profesores serán tituladosy se ofrecerán además clases de lenguaje musical, canto y teatro musical, dirigido tanto a niños como a jóvenes y adultos.

Juan Pompa, persona muy ligada a la música en la ciudad, es uno de los impulsores de esta escuela y afirma que "queremos que sea un referente para los aficionados a la música".

Para la escuela infantil, el centro seguirá la metodología Musieduca, de Juventudes Musicales, mientras que para la formación instrumental se facilitará la preparación de exámenes de la ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), un cuerpo internacional de exámenes tanto para teoría como para la mayoría de los instrumentos, que permite acceder a una titulación internacional de reconocido prestigio. Es lo que Cambridge u Oxford son para la titulación de inglés, pero aplicado a la música.

Esta escuela está dirigida a aquellas personas que por uno u otro motivo no han accedido o no buscan formarse en un Conservatorio, pero quieren aprender a tocar un instrumento o a mejorar su técnica. También se preparará a los estudiantes que ya han terminado el grado elemental en el Conservatorio para poder seguir sus estudios examinándose por libre.