"Quienes tienen que dimitir son Fernández y sus concejales de IU"

El secretario general del Partido Popular en El Puerto, Isidoro Seco, ha salido al paso de la nota de prensa emitida el martes por el Consejo Local de Izquierda Unida, que como destaca "no va firmada por su coordinador", en la que pide la dimisión de Alfonso Candón. En este sentido comenta Seco que "Antonio Fernández no es capaz ni siquiera de firmar la nota. No sólo es un fracaso como concejal sino que no tiene la valentía de firmar las notas de su agrupación", al tiempo que añade que "IU miente sin pudor como es habitual. Candón no está imputado y lo único que ha solicitado es declarar voluntariamente para agilizar el proceso judicial con el objetivo de que se promueva el archivo y sobreseimiento de la causa", señala.

Seco destaca que "a Fernández y a IU lo que les molesta es que Candón sea el político más querido por los portuenses, el que ganó las elecciones y el que los portuenses en su gran mayoría quieren que vuelva a gobernar la ciudad, ahora o en 2019 como muy tarde".

Seco lamenta que el portavoz de IU no haya tenido "la valentía" de firmar la nota de prensa

El secretario general de los populares señala que "Fernández no ha tenido la valentía de firmar la nota y hace que Izquierda Unida sea el altavoz de los voceros que suman ya dos derrotas seguidas en los juzgados, la última siendo condenados por dañar el honor de las personas. No puede dar lecciones de nada Fernández, que es un desastre como concejal, que ha dejado Urbanismo sin aprobar el Peprichye, sin alternativa a la Tasa de Arbolado, sin remunicipalizar Apemsa, habiendo dado licencia al parking de Pozos Dulces y todo ello teniendo grandes dificultades para aguantar la presión de ejercer como cargo público".

Finaliza Seco manifestando que "los que tienen que dimitir son Fernández, Chacón y Roselló, que no han cumplido nada de lo que decían en campaña, que nos están costando un dineral a los portuenses su incapacidad de gestión y que soportan en la Alcaldía a De la Encina que es el peor alcalde que ha tenido El Puerto".