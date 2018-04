"No nos dejaron sacar ni siquiera nuestras pertenencias del edificio"

La madrugada de este Viernes Santo fue testigo del incendio de un edificio en la Calle Virgen de los Milagros 35, del que tuvieron que ser desalojadas 15 personas, resultando un herido leve. Este edificio había sido ocupado por personas en riesgo de exclusión social, sin recursos económicos. Este periódico pudo hablar con algunos de los vecinos afectados por el incendio, que comparecieron ayer ante los medios de comunicación para ofrecer versión de los sucedido.

Según explican varias de las personas desalojadas del edificio, el incendio de un colchón fue el causante de la catástrofe, provocando la salida inmediata de todos los que habitaban la casa. Algunos de ellos fueron trasladados a la asociación Anydes de El Puerto, que recoge de manera limitada a personas sin hogar.

"El Ayuntamiento no se ha preocupado por el estado de los afectados y enfermos desalojados"

Los ocupas se sienten indignados ya que, según afirman, muchos de ellos no pudieron recoger sus pertenencias y enseres personales una vez desalojado el edificio. "La policía nos dijo que el lunes podíamos recoger nuestras cosas, pero cuando llegamos allí ese día vimos que estaban tapiando la casa y no pudimos recoger absolutamente nada. Yo estoy enfermo y necesito una medicación que se encuentra dentro de edificio desalojado. Sólo quería recoger mis pastillas y no me lo permitieron", señala un afectado mostrando los papeles médicos pertinentes.

Por otro lado, un ocupa de la vivienda afirma que "se ha mentido porque no se realojaron a 15 personas en Anydes, ya que sólo llegaron cuatro personas. Muchos de ellos están viviendo en cajeros y en la calle y es indignante que no nos hayan dejado sacar nuestras pertenencias", señala el afectado.

Eduardo Bermejo es una de las personas que fue recogida en Anydes esa madrugada y señala que "a las tres de la mañana fuimos trasladados y había muchos enfermos, incluso una persona en silla de ruedas y personas con artrosis degenerativa".

Los ocupas se sienten desconcertados y aseguran desconfiar de las causas del incendio. "Nos han desalojado rápido y se han dado mucha prisa en tapiar la casa, imposibilitando que recogiéramos nuestras pertenencias. El Ayuntamiento no nos ha dicho nada, no hemos tenido ni una muestra de solidaridad por parte de la administración, nos sentimos abandonados", recalca Fernando Vázquez, habitante de la casa incendiada y tapiada.

Los afectados piden la reubicación en una vivienda diga. "Queremos tener un techo y una vivienda donde poder vivir sin problemas, es lo único que pedimos, que se cumpla la ley y se proteja a toda la población", señalaron los afectados reunidos en la Plaza Peral. Para finalizar, afirman que no han tenido ningún contacto por parte del Ayuntamiento, "ni siquiera para informarse por el estado de los afectados y los enfermos que han sido desocupados a la fuerza", afirman.