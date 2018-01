El cupón de Andalucía Directo deja 210.000 euros en El Puerto

El sorteo que la ONCE dedicaba ayer a los 20 años y 5.000 emisiones del programa Andalucía Directo de Canal Sur TV dejó parte de su fortuna en Andalucía, con 210.000 euros en premios que se van a repartir seis vecinos de El Puerto. Manuel Castro, que es vendedor desde octubre del año pasado, vendió seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado a las puertas de un supermercado en la avenida de Los Toreros, en el barrio de la Gobernadora. Vendió dos de los cupones premiados en el bar La Camareta y al menos otros dos "a un señor que siempre viene a última hora y se lleva lo que me queda", decía encantado esta mañana. Manuel está aún más feliz porque ha dado el premio en vísperas de su cumpleaños. Cumple este domingo 28 de enero 41 años. "Es un regalo de cumpleaños adelantado –explicaba esta mañana-. Dar el premio me hace más ilusión que me toque a mi porque es repartir ilusión y yo salgo todos los días con la ilusión de darlo", decía.

Castro, que ha sido durante muchos años monitor de fútbol en el Club Deportivo Los Frailes, reconoce que le gusta mucho Andalucía Directo, admite que ahora, desde que se ha incorporado a la venta en la ONCE, apenas puede seguir el programa. "Pero estoy muy contento, muchísimo de haber dado el premio con este cupón de Andalucía Directo", explica.

El resto de premios de este sorteo se ha repartido entre Castilla y León, Cataluña y Murcia.

Andalucía Directo, que dirige Modesto Barragán, se ha convertido así en el primer programa de televisión que aparece como motivo de un cupón de la ONCE.