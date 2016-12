"Esto se ha convertido en una pesadilla"

Los problemas en la barriada Miguel Castro Merello, situada a espaldas de la casa cuartel de la Guardia Civil, están lejos de solucionarse. Sus ocupantes siguen preocupados en cuanto a seguridad de los techos y estructuras, y las sucesivas visitas que ha recibido la barriada, como la que en 2015 realizó el diputado Antonio saldaña, del PP, y posteriormente la de la parlamentaria andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, a principios de 2016, además del acuerdo plenario para que la Junta hiciera efectiva la ayuda concedida a la comunidad de vecinos, que finalmente no fue librada, no han dado resultados. La barriada, construida hace 45 años, sigue sin las necesarias reparaciones.

El problema de la barriada Miguel Castro Merello procede de la falta de ejecución del Plan de Rehabilitación Autonómica 2008-2012 de la Junta de Andalucía. El arreglo de las casas estaba presupuestado en 285.000 euros en aquellas fechas, de los cuales la administración autonómica aportaría el 75% y los vecinos el 25% restante. El objetivo era reparar las cubiertas, que se encuentran en mal estado y cambiar los forjados de las 38 viviendas que componen la barriada. Los propietarios son en su mayor parte pensionistas y personas mayores, que cada vez se encuentran en una situación más precaria con el paso de los años. Los vecinos llegaron incluso a abonar los 15.000 euros de la licencia de obras, e incluso se redactó el proyecto por parte de la Junta, con un coste de 19.000 euros. No obstante, en 2010, tras sucesivos retrasos, los vecinos recibieron la noticia de que la Junta no podía tramitar la solicitud de la ayuda concedida, por falta de crédito. Los vecinos emprendieron entonces una serie de protestas, llevando incluso el asunto a Pleno en una moción de todos los grupos y reuniéndose con representantes políticos, entre ellos con la delegada provincial de Fomento y Vivienda, Gemma Araujo, con la que han mantenido varios encuentros, y que a finales de 2015 les animó a solicitar la ayuda del Plan Andaluz para Rehabilitación de Viviendas de 2016, del que sin embargo no hay todavía noticia alguna.

El portavoz de los vecinos, José Arauz Olazábal, ha confirmado que actualmente tan sólo se han podido acoger al Plan Nacional de Rehabilitación, pero no al Plan de Rehabilitación de la Junta de Andalucía, paralizado desde hace tiempo. El portavoz vecinal se muestra muy crítico con los sucedido a lo largo de estos años, que califica como "un escándalo a nivel burocrático", ya que la comunidad de Miguel Castro Merello es una de la más afectadas por el parón del plan autonómico de Vivienda, cuando existía el compromiso para la concesión de la ayuda a la rehabilitación, que incluso se tradujo en la petición de una licencia que se pagó con mucho esfuerzo por parte de los modestos propietarios de las casas.

Según denuncia el portavoz vecinal, este invierno se ha agravado la situación de los inquilinos, en su mayor parte personas mayores, de manera que "existe peligro para la salud. Todas las viviendas tienen humedad, filtraciones y frío, y un calor excesivo cuando llega el verano". Por lo tanto, se está produciendo un agravamiento de las condiciones de vida en la barriada, problemas que están condicionando la vida diaria de los vecinos, que además de una edad avanzada cuentan con pensiones mínimas. La situación ha llegado a un punto que según el portavoz vecinal "esto se ha convertido en una pesadilla", que algunas personas están pagando incluso con su salud.

A pesar de que hace ya algunos meses que las protestas y concentraciones se interrumpieron, el portavoz advierte que en caso de que no se produzcan avances, se retomarán para el próximo año, advirtiendo que algunos están incluso "dispuestos a encadenarnos en la puerta del Ayuntamiento o del organismo responsable de la administración autonómica. Cualquier medida que tomemos será acorde con la injusticia que se está cometiendo con la barriada", señaló el portavoz.

No obstante, confían en una solución negociada por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda para la rehabilitación de la barriada, ya que la delegada, Gemma Araujo, en una de las últimas reuniones mantenidas les aseguró "que esto se iba a solucionar" y que cuando salga el Plan de Ayuda a la Rehabilitación de la Junta "los vecinos de Castro Merello serán prioritarios".