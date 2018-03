El concurso para la gestión de la Plaza de Toros queda desierto

El concurso para la explotación de la Plaza de Toros, cuyo plazo para la presentación de ofertas expiró ayer martes, ha quedado desierto, según confirmó ayer el alcalde, David de la Encina.

El primer edil explica que ahora "se pondrá en marcha el mecanismo administrativo que se prevé para estos casos.No es una situación positiva, pero tampoco es ninguna tragedia. Es una consecuencia de las exigencias del pliego, algo por otro lado cada vez más habitual en los procedimientos ordinarios de licitación, toda vez que las cláusulas administrativas son muy fuertes en este tipo de licitaciones, más en este caso con las peticiones que habían emanado por unanimidad del Consejo de la Plaza de Toros, donde se exigía un número muy alto de espectáculos y unos compromisos muy fuertes de consideraciones hacia la escuela La Gallosina, y calidad y cantidad en los eventos no taurinos".

David de la Encina continúa explicando que "las empresas han tenido a bien no presentar ofertas y están en su legítimo derecho, pero no pasa nada, no es más que una situación temporal y soluciones hay".

Mañana a primera hora habrá una reunión con el órgano de contratación, que preside la Secretaría municipal, y como insiste el alcalde "no es una situación desconocida para el Ayuntamiento y se prevén otros mecanismos más ágiles de contratación. Las condiciones se pueden modificar en función de las consideraciones de las empresas, las cláusulas se pueden atemperar, pero no vamos a regalar nada. Se podrá valorar si el factor desincentivador ha sido la cuantía del contrato o el número de eventos y espectáculos no taurinos, considerando el punto de vista unánime de las empresas, y se podrán atemperar las cláusulas. Se deben activar ahora los mecanismos de contratación acelerada, con la singularidad de que el viernes 9 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Contratación del sector público, que puede cambiar el mecanismo de contratación. Podrá hacerse un contrato de menor cuantía o por menos plazo", explicó De la Encina.

El alcalde pide "tranquilidad" y afirma que varias empresas han acudido al Ayuntamiento a interesarse por la Plaza de Toros. "Hay que lanzar un mensaje de normalidad. No es una situación deseable, pero tampoco fatal. La postura de las empresas taurinas es una cuestión de patronal muy legítima que no afecta solo a la plaza de El Puerto, sino también a otras plazas de España", recuerda.

Por tanto, a pesar de este primer revés, el alcalde portuense asegura que la ciudad no se va a quedar sin toros este verano. "Agoreros siempre hay, no hay que pensar en ese fatalismo de algunos porque responde a intereses de desgaste. Pido tranquilidad absoluta porque la Plaza de Toros tiene muchos pretendientes.

Otra cuestión es que por la coyuntura de la patronal hayan considerado no presentar ofertas a este concurso. Estoy convencido de que no solo va a haber toros y conciertos este verano, sino que va a ser una buena temporada. tenemos que hacer de la necesidad virtud y de esta situación podemos sacar hasta elementos positivos", concluyó.