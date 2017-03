Una comitiva de Las Tres Rosas protesta contra el acoso en la calle

La asamblea feministas Las Tres Rosas llevó a cabo una acción de protesta el sábado, para denunciar "el acoso callejero que habitualmente sufren la mujeres por el mero hecho de caminar por la calle". A las doce de la noche, salieron en comitiva desde la plaza de la Cárcel, recorriendo las calles Jesús de los Milagros y Misericordia, para terminar con una concentración en la plaza de la Herrería.

Durante el trayecto, las participantes portaban carteles de dos tipos. En unos, se reflejaban las frases "que los hombres dicen o gritan a diario a las mujeres por la calle, los erróneamente considerados 'piropos'", que, según el colectivo feminista, "no son más que una reafirmación del poder por el cual los hombres están legitimados para juzgar el cuerpo de las mujeres". En los otros carteles, se reflejaban las respuestas y frases de defensa de las mujeres ante este tipo de acoso: "La calle y la noche también son nuestras", "Mi cuerpo no quiere tu opinión", o "No me silbes, no me grites, no me sigas", son eslóganes que portaban en la protesta. Las Tres Rosas afirma que el acoso callejero "es un tipo de violencia machista que se realiza a diario, más frecuente en las zonas nocturnas más transitadas", por lo que el colectivo eligió el sábado para esta acción reivindicativa en las zonas de bares de El Puerto. La asamblea feminista denuncia que "este acoso, de connotación sexual, está ampliamente naturalizado en nuestra sociedad, atenta contra la libertad de las mujeres y niega su derecho a utilizar el espacio público de nuestras ciudades en igualdad de condiciones. El cuerpo, el físico, la vestimenta, la belleza: todo es constantemente juzgado si caminas por la calle y eres mujer, y especialmente si caminas sola, o con otras mujeres". Dicho acoso callejero "no halaga, sino que provoca intimidación e invasión del espacio personal. Cuando uno o más hombres abordan a mujeres en la calle, o gritan un comentario sobre su apariencia, el objetivo es reafirmar el dominio sobre las mujeres. Esto provoca que las mujeres no se sientan seguras cuando salen a las calles, que incluso cambien su forma de vestir para evitar comentarios, o sus rutas de vuelta a casa por la noche para evitar zonas oscuras o en las que haya presencia masculina".

Con esta protesta, Las Tres Rosas rechaza "este tipo de acoso que se da habitualmente en nuestra ciudad", y reivindica "el derecho de las mujeres a defendernos y reclamar el espacio público".