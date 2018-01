Una colección sobre ruedas

La ciudad dispone de un nuevo museo. Se trata de una muestra que recopila los aspectos más importantes de la historia del motor en España. Cabe recordar que la primera fábrica de automóviles y bicicletas fue la de Francisco Anglada ,en la calle Jesús de los Milagros, en 1901. Manuel Vaca, mecánico de El Puerto de 52 años, ha dedicado gran parte de su vida a recopilar objetos que tienen que ver con el automovilismo y el transporte en el mundo. "Mi colección no sólo se reduce a Anglada, sino a una muestra de los detalles más cotidianos que se han visto en la historia del motor mundial. Cuando viajo dedico gran parte de mi tiempo a comprar coches de colección en miniatura u objetos conmemorativos".

Vaca ha investigado mucho sobre las fábricas de automóviles nacionales y afirma que la de Anglada fue la primera del país. Ahora quiere reivindicar este hecho y darlo a conocer a la ciudadanía en forma de museo. En su taller, que funciona únicamente como sala de museo, se pueden apreciar los documentos que confirman los estudios del mecánico portuense. "Aquí podemos apreciar no sólo la historia del motor en la ciudad y en la provincia de Cádiz. El visitante también podrá ver cómo Francisco Anglada empezó su andadura en esta ciudad. El fabricante comenzó su trabajo a finales del siglo XIX y, de hecho, fue reconocido formalmente por el Rey Alfonso XIII. Sin embargo, actualmente no sabemos apreciar lo que tenemos y lo que tuvimos", recalcaba Vaca.

El museo es una recreación de un taller de los años 70. En el se pueden apreciar los detalles más significativos que se usaban para arreglar los desperfectos de los automóviles. También hay una sala dedicada a una extensa muestra de coches en miniatura de todas las épocas y las marcas, desde coches a vapor, los clásicos automóviles de lujo de Mercedes Benz, algunas furgonetas de reparto, bicicletas de paseo, ciclomotores de la historia, algunos coches particulares peculiares...

Por otro lado, el más mínimo detalle está cuidado en las dependencias del lugar. El baño del museo dispone de un grifo que imita el manillar de una motocicleta BMW, la sala de recreo del museo está ataviada con aspectos decorativos que hacen referencia a los coches de los años 60. Se puede decir que Manuel Vaca es un enamorado de los motores, y su muestra es, sin duda, una recopilación de más de 40 años. "Comencé la recopilación con ocho años, con el fin de coleccionar y más tarde puse a disposición de esta muestra todos los objetos guardados", decía Vaca.

El museo lleva abierto desde el 4 de diciembre de 2017. Son muchas las peticiones que, según Manuel Vaca, se han realizado al Ayuntamiento "para que se dignen a visitar algo tan importante para la ciudad como es esta parte im portante de su historia", exponía Manuel indignado.

Por otro lado, cabe recordar que el propio Manuel Vaca y su mujer, María Isabel Rendón, son los que están al frente de los gastos que requiere el museo. "No recibimos ayuda de nadie, nunca nos ha ayudado ningún político de la ciudad. Sin embargo, todos nos han prometido muchas cosas, tanto De la Encina como el ex- alcalde Enrique Moresco han mentido, afirmando que están interesados en la cultura de la ciudad. No es cierto", decía el mecánico.

Lo cierto es que, según las declaraciones de Manuel, "llevo tiempo esperando que alguien de Cultura se pase por el taller y además ya he solicitado un encuentro con el alcalde, aun que aún no ha contestado. Pasan de todo".

Sin embargo, a Vaca no parece sorprenderle este hecho. "En este país no sabemos apreciar lo que nos han aportado los ciudadanos, no sabemos cuidar nuestro pasado ni nuestro futuro y El Puerto tampoco sabe apreciar su historia", insistía el mecánico.

David de La Encina pidió perdón a la familia de Francisco Anglada en el aniversario de su muerte, el pasado 29 de enero de 2017. En palabras de Manuel Vaca, "el alcalde pidió perdón a los presentes, entre los que se encontraban los descendientes de Anglada, por haber llegado cien años tarde a un reconocimiento de su labor. Pero no son capaces de remediarlo, todo se ha quedado en palabras ya que tienen la oportunidad de cumplir con su memoria con este museo. Pero aún no ha aparecido nadie", recalcó Manuel.

El museo es totalmente gratuito, aunque debido a la nula subvención por parte de los organismos públicos, Manuel Vaca pide un pequeño donativo no obligatorio. "Nos gustaría poder adquirir un solar más grande con una capacidad mayor, ya que dispongo de más objetos para mostrar. Aquí he dispuesto los más importantes pero recordemos que son más de 40 años de colección", dice.

El mecánico espera poder expandir su muestra a muchos otros campos del motor en España y así cumplir con uno de los sueños de su vida.