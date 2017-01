La ciudad tiene por primera vez Coquineros en su Carnaval

El sábado, como cada año por estas fechas, se volvía a vivir una noche de nervios, desfiles y disfraces como antesala al Carnaval portuense. En la bodega del Cortijo tuvo lugar la gala de Elección de Coquineras y Coquineros 2017 que representarán a esta fiesta durante su mandato.

Esta gala pasará a la historia por ser una de las más igualitarias, ya que aunque el año pasado ya vimos a niños pequeños desfilando, también pasaron por la pasarela, hombres con la ilusión de representar al Carnaval de la ciudad.

Cabe destacar que en cuanto a participación, este año la cosa ha sido algo más floja que en ediciones anteriores, ya que en la modalidad femenina fueron un total de 24 niñas y 6 adultas. En cuanto al sector masculino, el año pasado hubo más representación de niños portuenses, siendo este año solo un total de tres pequeños lo que optaron a los dos puestos de Coquinero Mayor y Coquinero acompañante.

Este año, todos los ojos estaban puestos hacia los también tres primeros valientes que se presentaron a Coquinero Adulto 2017. El primero de ellos en desfilar fue José Gilabert de tan solo 18 años pero ya con bastantes tablas en el mundo de la moda, el cuál lucía un traje de Juan de la Cosa. El segundo en cruzar la pasarela fue el periodista Adrián Verano, quien se presentó por libre y que modeló con un disfraz de calamar. Por último, el faraón David Gallardo, el cual es secretario local de Juventudes Andalucistas y fue representando al pub de Vistahermosa, Ático 4, cerró un desfile que se recordará por siempre.

Pero esta no fue la única novedad, este año no se desfiló con ropa de calle, lo que hizo que no primara un concurso de belleza como en años anteriores y realizándose una auténtica pasarela de disfraces.

Finalmente, los elegidos por sorteo en la modalidad infantil fueron Daniela Lores, Alba Rivera, Hugo Sánchez y Jonay García. Mientras que en adultos, y después de pasar un examen cultural y una entrevista con el jurado, fueron elegidos Paula Alonso Márquez, María Carrera, David Gallardo y José Gilabert.

No será hasta el próximo 27 de febrero en la proclamación que se realizará junto al pregón en la plaza del Castillo de San Marcos que no se conozca los nombres de los Coquineros y Coquineras mayores.