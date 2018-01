El centro urbano no levanta cabeza

El casco antiguo de El Puerto no levanta cabeza. En lo poco que llevamos de año son en torno a una decena los establecimientos hosteleros y comerciales que han cerrado sus puertas o han anunciado que lo harán en breve.

El descontento cunde entre los empresarios de la zona, que ven cómo el Plan Especial del Casco Histórico no termina de llegar y se desesperan ante la burocracia y el coste que conlleva cualquier apertura. Entre los bares que han cerrado se encuentran clásicos como El Colmao, en la esquina de Misericordia y Luna, o Luna 19, en la misma calle. En cuanto a comercios, destaca el cierre de la zapatería La Bota de Oro o el próximo de la tienda de juguetes de la calle Luna.

El Plan Especial del Casco Histórico es una de las principales demandas hoy por hoy

El portavoz del Partido Popular en El Puerto, Germán Beardo, junto a los concejales Millán Alegre, Gonzalo Ganaza, Javier Bello y Marina Peris, han mantenido una reunión con empresarios del centro de la ciudad ante esta oleada de cierres. "Estamos muy preocupados de la deriva de nuestro centro, la supervivencia de los comercios que quedan y de la parálisis de acción del Ayuntamiento. Es cierto que la despoblación y el deterioro del centro no es puntual pero no ayuda para nada que no exista una estrategia de Ayuntamiento a corto plazo para evitar más cierres, a medio para generar economías y a largo para reconvertir el centro en un espacio comercial y residencial atractivo y de referencia. Tampoco ayuda que no haya un concejal de Comercio que se dedique exclusivamente a proponer políticas a favor del sector ni que las propuestas que hemos llevado para mejorar la limpieza o incrementar la presencia policial disuasoria hayan sido desechadas por De la Encina y su bipartito PSOE-IU."

Hay que recordar que en estos momentos la Concejalía de Comercio no tiene titular, tras la dimisión de Antonio Chacón, quedando las competencias provisionalmente en manos de Antonio Fernández.

Desde el Partido Popular proponen crear una comisión de trabajo con el sector para coordinar una estrategia conjunta que prevea un plan de choque para evitar más cierres y una propuesta a medio y largo plazo para que el centro vuelva a convertirse en un sitio atractivo para la generación de negocios. "Es básico aprobar el Peprichye, revisar la ordenanza de Licencias de Apertura para que no sea tan costoso abrir un negocio, aminorar las cargas impositivas y repensar la ordenanza de IBI. Pero también limpiar el centro, que está más sucio que nunca, no quitar más zonas de aparcamiento, requerir a los bancos que adecenten los edificios y promover que se rehabiliten las viviendas para que las familias puedan volver a vivir en el centro histórico", insiste Beardo.

Cuestionados sobre los problemas que encuentran en su día a día, algunos de los empresarios consultados consideran prácticamente imposible que un negocio en el centro sea rentable, teniendo en cuenta los gastos fijos que tiene entre alquiler del local, sueldos y gastos fijos como la luz y el agua. El propietario de uno de los bares que acaba de cerrar sus puertas explicaba que sus gastos fijos mensuales ascendían a unos 4.000 euros, una cantidad que solo se compensa con ganancias en los meses de verano, de manera que durante muchos meses del año prácticamente se le pierde dinero al negocio.

Los elevados precios de los alquileres son también otro de los problemas, así como la falta de eventos de altura que atraigan público a lo largo de todo el año. La espinosa burocracia municipal tampoco ayuda, ni el hecho de que para realizar cualquier gestión haya que ir de ventanilla en ventanilla. Según los empresarios consultados "lo de la alfombra roja es mentira. No hay un interés real por solucionar las cosas".