La candidatura del PP a las elecciones de 2015 acumula ya seis bajas de concejales

A última hora de la mañana de ayer se materializaba ante la Secretaría General del Ayuntamiento la renuncia de tres concejales del grupo municipal popular: Gonzalo Ganaza, Alejandro Merello y Consuelo Lorenzo. De los tres, sólo Gonzalo Ganaza había tenido responsabilidades de gobierno en el anterior mandato, ya que Consuelo Lorenzo llegó en 2015 de la mano de Alfonso Candón y Alejandro Merello se integró en las listas después de haber sido cargo de confianza durante el gobierno popular.

De momento ellos tres son los únicos que han dado el paso de dejar sus actas de concejales, aunque en el grupo crítico se encuentran también los ediles Damián Bornes y María del Carmen Molina, esta última recién llegada a la Corporación.

La dimisión de los tres ediles obedece a su descontento con las "formas" del partidoEl Partido Popular portuense dice que a partir de ahora se abre "una nueva etapa"

Con la salida de estos tres concejales son ya seis las dimisiones que se contabilizan en el grupo municipal popular desde el inicio del mandato, cuando el PP pasó a la oposición tras el pacto de gobierno de izquierdas, a pesar de haber sido el partido más votado.

Así, la marcha de estos tres concejales se suma a las protagonizadas por Mariola Tocino, Marta Rodríguez y más recientemente Alfonso Candón, quien fuera candidato en 2015.

Los ediles críticos remitieron ayer un comunicado de prensa en el que explicaban que su renuncia obedece "a diferencias de criterio respecto a las designaciones de presidente local y candidato a la Alcaldía, y muy especialmente con las formas en que sendos nombramientos se han llevado a cabo por el Partido Popular provincial". Por ello, se recoge en el comunicado que "respetando las decisiones adoptadas por el comité ejecutivo local, concluyen renunciar a su acta y que sean otros miembros del partido los que las ejecuten con el convencimiento que las mismas implican. Se trata de una decisión difícil y meditada que han adoptado con la voluntad de ser coherentes y fieles a sus principios".

Los concejales salientes desean "lo mejor" al grupo municipal popular, porque como dicen "ello será en beneficio de El Puerto". También agradecen a los concejales del resto de partidos políticos estos años de relación municipal y les piden, en particular a los del gobierno local, "que sean respetuosos con una situación que no es fácil para ninguno de los protagonistas y que no les debe de distraer del principal cometido de la Corporación Municipal, que no es otro que el servicio público".

Finalmente, los concejales salientes y los que mantienen su acta quieren dejar claro que "estas diferencias se refieren a unas circunstancias y momentos concretos que no les impide seguir creyendo en el Partido Popular como mejor opción política a otros niveles".

Por su parte el secretario general del PP portuense, Javier Bello, emitió ayer otro comunicado en el que daba las gracias a los concejales salientes "por su trabajo dentro del grupo municipal popular los últimos años. Todos han sido grandes concejales y quiero agradecer en nombre de todo el Comité Ejecutivo a los que se quedan. Empezamos un nuevo proyecto de equipo y de todos, enraizado también con la sociedad civil y que va a conseguir que volvamos a recuperar la Alcaldía para ponerla al servicio de El Puerto".

Según Bello "queda mucho trabajo por hacer, no es un proyecto que empecemos hoy, sino que desde el primer día que, tras un ejercicio de democracia interna, Germán Beardo se sometió a votación en el seno de la Ejecutiva Local y que contó con un amplio respaldo del 87,5%, lo estamos haciendo", asegura Bello.

El secretario general añade que "a partir de ahora se abre una nueva etapa en la que el Partido Popular tiene que liderar el despegue de una ciudad maltratada por este gobierno minoritario, que a duras penas ha conseguido culminar algún logro para nuestro municipio".

Para Javier Bello "El Puerto de Santa María tiene y debe recuperar el tiempo perdido, y para ello este Comité Ejecutivo deposita su confianza en Germán Beardo, quien junto a un grupo de profesionales de reconocido prestigio venidos de la sociedad civil y militantes de nuestro partido lograremos la Alcaldía en 2019, para poder así transformar El Puerto en el centro de las oportunidades y de la inversión de la Bahía", concluye.