"Un buen pregón tiene que ser una lección de cristianismo "

Hoy domingo Mario Prieto Nieto, uno de los cofrades más conocidos y respetados de la ciudad, pregonará una Semana Santa que saldrá a la calle entre la amenaza de no procesionar y la amenaza del mal tiempo.

-Ensalzará usted una Semana Santa portuense que ha estado a punto de quedarse en capilla…

-Bueno, fue una polémica que afortunadamente ya pasó y es historia. Se trató de una llamada de atención por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías ante la falta de apoyo sentido por parte de las autoridades municipales.

-Su elección como pregonero no ha sorprendido por su falta de méritos, que sin duda le sobran, sino porque parecía que no llegaba.

-No soy yo quien debe decidir sobre esas cuestiones. Estas cosas vienen cuando vienen, y en el momento en el que llegan sólo deben celebrarse con agradecimiento, porque pregonar tu Semana Santa es lo más grande que te puede pasar como cofrade.

-Decir su nombre en el ámbito de la Semana Santa local es mentar a alguien con fama de responsable, cabal, buen compañero y veterano.

-Solo puedo hablar de la cuestión de la veteranía y la verdad es que me cuesta recordar cómo nació en mí esta vocación. Me recuerdo de muy niño admirando la Semana Santa de los años setenta del siglo pasado. Salí por primera vez en la Borriquita con un traje de nazareno que me prestó don Rafael Aldón, Hermano Mayor entonces. Era en aquellos tiempos una humilde cofradía de barrio que completaba un recorrido que casi no salía de la zona de Crevillet.

-Pero sus inicios estuvieron ligados a otra hermandad importante de El Puerto.

-Pues sí, estuve muy vinculado en mis primeros años a la Hermandad del Olivo, donde fui costalero. Allí puedo decir que me crié como cofrade y allí sigo teniendo muy buenos amigos.

-El Olivo, que por cierto, tiene entre sus fundadores a una de las personas que más han influido en su vida.

-Sí, Curro Prieto, mi padre, fue uno de sus fundadores. Su ejemplo de bondad y honradez ha sido mi guía de vida no sólo como católico, sino también como persona.

-De la mano de su padre, precisamente, se implicó usted en el corazón de la parroquia del Carmen y San Marcos.

-Mi padre fue muy activo en esta iglesia prácticamente desde sus inicios. Yo decidí que aquí era donde quería participar, aportar mi grano de arena, colaborar en todo lo que hiciese falta. Me entregué de lleno a esta familia cristiana, porque creo que es imposible dar lo máximo si te dispersas en varios frentes. He hecho casi de todo en los diferentes grupos relacionados con esta parroquia. Aquí fui costalero durante más de veinte años, aquí soy Mayordomo Oficial y aquí seguiré mientras el cuerpo aguante.

-Es usted profesor de Religión en Educación Secundaria y Bachillerato. ¿Su pregón tendrá algo de lección?

-Siempre digo que hay dos clases de pregones: los puramente cofrades, que recorren la vida de quien lo ha escrito desde sus vivencias de la Semana Santa, y los que tienen una vocación más teológica, más religiosa, es decir, que se conciben como medio de hacer llegar una lección de cristianismo a quien lo va a escuchar. Este último tipo es el que yo prefiero.

-¿La Semana Santa como pedagogía cristiana?

-Claro, veo la Semana Santa como una catequesis práctica. Se trata de sacar a la calle el vía crucis y de ser capaces de extraer una enseñanza de cada una de las escenas. Lo que pasa es que en Andalucía ese recorrido es inevitablemente estético, barroco en sus formas, porque lo barroco está inseparablemente ligado a nuestra manera de ser y de sentir.

-¿Cuántos pregones ha visto y leído a lo largo de su vida?

-Muchísimos. No me he perdido uno en El Puerto, y no sólo en El Puerto, desde hace años. Además, siempre busco el texto para verlo escrito después de ser pronunciado. Disfruto mucho leyéndolos después.

-¿Qué cree que aportará el suyo con respecto a la ya larga historia de pregones portuenses?

-Yo aportaré humildad e ilusión. He trabajado en él duramente, entusiasmado como un niño. Mi propuesta quiere ser un diálogo entre el pasado, el presente y ese futuro que tienen en sus manos los críos que ahora dan sus pasos iniciales como cofrades y se ponen de los nervios en sus primeros recorridos procesionales.

-¿Y quiénes estarán en su memoria mientras ofrezca su pregón?

-Pues muchas personas importantes en mi vida: los Hermanos Mayores que he tenido, de los que he aprendido tanto en mi trayectoria vital; mi madre, Remedios Nieto; mi padre, que en paz descanse; mis hermanos: Inmaculada, Javier y Carlos -que ha sido uno de mis grandes apoyos en estos meses de preparación-, y por supuesto mis hijas, Delia y Ana.