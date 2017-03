Una bofetada de realidad en la cara de los concejales en el pleno de marzo

El pleno ordinario del mes de marzo se celebraba en la tarde-noche de ayer sin demasiados asuntos de peso y con el salón de plenos lleno de ciudadanos desempleados y miembros del Foro por la Memoria Histórico.

La ordenanza de comercio ambulante salía adelante en su aprobación inicial y de los temas supramunicipales abordados, se rechazó la propuesta del PP sobre el impuesto de Sucesiones y se aprobaban otras como la del apoyo a la Marea Blanca propuesta por Levantemos.

La rotonda de la estación se llamará en el futuro 'Víctimas del Franquismo'En la sesión se supo que la Junta ha abierto ya varios expedientes al dueño del Vapor

La sesión, en principio con un orden del día tranquilo, se complicó con los puntos de urgencia, seis, que abordaban entre otras cosas la necesidad de utilizar el fondo de contingencia del Ayuntamiento para abonar las sentencias dictadas por los tribunales contra Suvipuerto, por importe de 120.000 euros. Tras un intenso debate sobre la pésima situación económica que arrastra Suvipuerto, y ante la petición de soluciones globales para su futuro y no de parches, como los calificó la oposición, la propuesta de modificación del plan de ajuste y modificación presupuestaria no salió adelante, con lo que ahora el equipo de gobierno seguramente tendrá que asumir un mayor coste para el pago de estas indemnizaciones, al no poder hacer el pago de forma inmediata, como se había comprometido en virtud del acuerdo alcanzado con los demandantes.

En este punto, y hablando de las empresas municipales, el concejal Antonio Fernández descartó la fusión entre Suvipuerto y El Puerto Global porque la empresa de más capital (la de Vivienda) debería ser la que absorbiera a la segunda, cosa que según dijo "sería un problema mayor".

Otro de los puntos calientes fue el de la denominación de la rotonda de la estación como Víctimas del Franquismo, tras un compromiso alcanzado con el Foro por la Memoria Histórica. En este punto se vivió también bastante crispación ante el rechazo de Ciudadanos, Carlos Coronado y el PP, que abogaban más bien por denominarla Víctimas de la Guerra Civil. Antes del punto intervino una representante del Foro por la Memoria, que defendió la propuesta y presentó el diseño del monumento que se propone instalar en dicha glorieta, con aves representando a cuervos y una paloma. Levantemos y el equipo de gobierno sí apoyaron la medida, mientras que los demás grupos les afearon que hubieran llevado dicho asunto a pleno, en lugar de acordar dicha denominación en junta de gobierno local y el PP ni siquiera votó la moción. El portavoz del PP, Germán Beardo, tuvo en este punto incluso un rifi-rafe con el alcalde, a quien acusó por lo bajini de no tener vergüenza, mientras que De la Encina le pedía que lo repitiera a través del micrófono. Al no hacerlo Beardo, el alcalde no dudó en llamarle "cobarde".

Así se llegó a la segunda parte del pleno, con un largo debate sobre la propuesta del PP de poner en marcha una Ciudad de la Infancia que finalmente no salió adelante, entre otras cosas por la diferencia de criterios entre PP, equipo de Gobierno y Levantemos sobre este asunto, entendiendo Levantemos que se trataba de "un parque más" y no de un proyecto en profundidad para integrar a los niños en la ciudad, algo en lo que también incidió por parte de la asociación Prodeni Mercedes Domínguez, que tomó la palabra en la sesión.

Ya prácticamente en el tramo final del pleno, se abordó también a propuesta del Partido Popular el debate sobre el futuro del Vaporcito Adriano III.

El concejal Gonzalo Ganaza preguntó al equipo de gobierno qué ocurre con la emblemática motonave, que se pudre a la vista de todos en el antiguo varadero Guadalete. Carlos Coronado (edil no adscrito) y Javier Cuvillo (Ciudadanos) coincidieron en lamentar el estado de la nave, recordando que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) "al que nadie le hace caso".

Por parte de Levantemos El Puerto, Pepe Oliva calificó de "poco serio" llevar esa moción a pleno, ya que consideró que debería haber sido una simple pregunta, mientras que por parte de Izquierda Unida Antonio Fernández explicó que ha habido cerca de 40 reuniones con la Junta de Andalucía, el armador y la Autoridad Portuaria para tratar de esclarecer el futuro de la nave, aunque aún no hay nada decidido porque se está a la espera de la decisión del propietario del barco. Entre tanto, se supo por parte del concejal Ángel Quintana que la Junta ha abierto ya varios expedientes sancionadores al armador por tener al barco en un pésimo estado de conservación. "Está secuestrado", dijo, recordando además que el Ayuntamiento en su día perdió la opción de quedarse con la marca. "Es un símbolo de la ciudad y hay que defenderlo. No cejaremos hasta que se cumpla la legalidad. Que Cultura siga adelante con los expedientes", dijo Quintana. Finalmente el punto no salió adelante por el voto de calidad del alcalde, al no estar el edil del PP Alfonso Candón y haberse ausentado en ese momento también Germán Beardo.

Y en este punto, tras el extenso debate sobre el Vapor, fue cuando los concejales recibieron una bofetada de realidad, al tomar la palabra un ciudadano parte de la plataforma de afectados por las hipotecas. Este hombre, técnico de edificación que se quedó sin trabajo por la crisis y residente ahora en una vivienda okupa, relató su caso con toda crudeza y afeó a los representantes de los ciudadanos que en la sesión se hubiesen peleado tan acaloradamente por asuntos como el estado del Vapor, cuando en la ciudad hay más de cien personas viviendo en casas ocupadas y pendientes de un desahucio. La intervención de esta persona fue muy aplaudida por los presentes en la sala, en su mayoría demandantes de empleo que se han quedado fuera de las listas del decreto de inclusión. "Habláis en el pleno de temas que no son los importantes", les recriminó duramente.