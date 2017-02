"Tengo asumido que habrá críticas, pero si son constructivas se intentará mejorar"

-¿cómo ha sido su llegada a las Concejalías de las que será responsable en los próximos años?

-Los primeros contactos con los técnicos han sido estupendos, me han tratado bastante bien y me han acogido de una forma muy agradable. En cuanto a las Concejalías, con una de ellas estoy bastante familiarizada como es la de Deportes y en Educación y Fiestas ha sido buena mi acogida. Entro como quien dice en mi primera semana en el área de Fiestas con todas las programaciones en marcha y con un Carnaval ya empezado. Pero si me han aceptado bastante bien también ha sido porque mis compañeros que dejan estas áreas han estado conmigo desde primera hora y han demostrado muy buena disposición.

-¿Cómo ha sido la acogida por parte del resto de miembros de la Corporación Municipal?

-Durante el Pleno en el que tomé el acta como concejala me sentí a gusto, fue muy agradable a la vez que emotivo. Me gustaría destacar también el buen ambiente que existe en el equipo de gobierno y lo bien que nos estamos llevando, la buena disposición que hay entre unos y otros sin importar las siglas.

-Respecto al Área de Deportes, con la cual está más estrechamente relacionada por su presidencia en el Club de Atletismo Alcanatif, ¿qué líneas de actuación seguirá dentro de esta Concejalía?

-Dentro de las líneas que quiero seguir empezaré a hacer pequeñas tomas de contacto con todos los clubes, porque claro, no es lo mismo ver el deporte como yo lo he vivido siendo atleta a conocer todos los deportes que hay en la ciudad. Tengo que familiarizarme con ellos y visitaré uno a uno a los presidentes de clubes y asociaciones deportivas para que me sugieran y me cuenten los problemas que puedan tener y echarles una mano en todo lo que se pueda desde la Concejalía de Deportes.

-¿Ha tenido que renunciar a su cargo de presidenta del Alcanatif o es compatible con su labor en el Ayuntamiento?

-Ni siquiera he preguntado si era compatible o no, pero creo que siendo concejala de Deportes me debo a todos. Por eso he querido mantenerme al margen de la junta directiva de Alcanatif, aunque seguiré estando con ellos porque es el deporte que yo practico.

-¿Ha sido dura la renuncia?

-Un poquito sí, pero a la vez contenta porque ya se va a abrir el plazo de la nueva junta directiva donde seguirá habiendo los mismos cargos, con muy poquitos cambios y funcionando de la misma manera que se estaba realizando.

-Como atleta portuense, ¿cree que las instalaciones deportivas de la ciudad se adaptan a la demanda de la población?

-Dentro de lo posible intentamos que así sea, aunque está claro que siempre hay que mejorar, ya que las instalaciones deportivas que tenemos son ya bastante antiguas y hace falta un mantenimiento de las mismas. Pero en ello estamos, siendo conscientes de las necesidades de los clubes y de las instalaciones.

-En cuanto a la Concejalía de Educación, ¿por qué cree que se la ha elegido a usted para tomar la responsabilidad del área?

-Pues puede ser por mi presidencia en el Club Alcanatif, ya que he tenido contacto con todos los niños de la escuela que fomenta mucho el deporte. Esa puede ser la principal baza como concejala de Educación, además del hecho de ser madre.

-¿Tendrá algún proyecto en común con la Concejalía de Juventud, que actualmente gestiona su hijo Ángel M. González Arias?

-Seguramente, ya que está muy vinculada el área de Educación con Juventud y con Deportes, incluso con Fiestas también, me atrevería a decir. Ya estamos hablando a nivel particular los dos a ver qué tipo de eventos o actividades podemos fusionar juntos. Tanto Ángel como yo estamos muy ilusionados por realizar proyecto juntos.

-¿Qué actividades se seguirán desarrollando en materia de Educación?

-Seguiré con los temas que llevaba María Eugenia Lara, como el absentismo escolar en colaboración con Bienestar Social o el contacto con directores de los centros educativos, donde se exponen problemas y sugerencias y entre todos intentamos poner una solución, como por ejemplo la reforma del asfalto del colegio Cristóbal Colón.

-La Concejalía de Fiestas ha sido una de las patatas calientes durante la legislatura en cuanto a las duras críticas de la oposición, ¿está preparada para recibirlas?

-Cuando estás de cara al público, y más en un área como es Fiestas, es muy difícil tener contento a todo el mundo, por no decir imposible. Yo lo intentaré hacer lo mejor posible siempre, pero de por sí tengo asumido que habrá críticas y si son constructivas pues intentaremos siempre mejorar todo lo que sea posible.

-¿Qué puntos fuertes son los que pretende potenciar en el Área de Fiestas?

-En un principio no intento cambiar nada, porque creo que funciona bastante bien. En cuanto a la fiesta del Carnaval me gustaría, más que impulsar, reavivar un poquito el Carnaval de El Puerto, que creo que está bastante en decadencia. Intentaré fomentarlo desde abajo, desde la base, para que tanto nuestros niños como los jóvenes conozcan que esta fiesta también es cultura y arte, que es un mundo muy bonito.

-¿Seguirá apostando por el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas portuense o intentará nuevas fórmulas?

-Antes de cambiar algo tendré que reunirme con el técnico del área de Fiestas y ver cómo ha sido a lo largo de estos años. Para cambiar algún aspecto actual tendré que tirar de datos y mirar en qué podemos mejorarlo. Por supuesto, siempre contando con el Consejo del Carnaval.