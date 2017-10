La asamblea de IU da un ultimátum al PSOE para una salida a la crisis

La asamblea convocada por el Consejo local de Izquierda Unida (IU) se reunió anoche en su sede, para analizar la situación surgida a raíz de la paralización del proceso de los Presupuestos Participativos 2018, una paralización de la que la coalición responsabiliza al PSOE, con el que forma Gobierno bipartito en el Ayuntamiento, por no haber informado el área de Mantenimiento Urbano algunas propuestas incluidas en dichos presupuestos, lo que obligó a suspender el proceso y que ha acarreado una crisis de gobierno.

Tras la asamblea, en la que se informó a la militancia de la suspensión del proceso de los Presupuestos Participativos 2018 y se recogieron propuestas, el coordinador local, Antonio Fernández, informó a la prensa de que la conclusión a que habían llegado es que "debemos dar un ultimátum para que ellos (el PSOE) nos planteen las soluciones y que las propuestas pendientes de informar sean informadas cuanto antes". Agregó que a estas "se añadirán otra serie de propuestas que les vamos a trasladar igualmente al PSOE". El también concejal de Economía manifestó que "esta ha sido una situación grave y debemos exigir al PSOE el cumplimiento del Pacto de Programa que firmamos". El plazo que concede IU a su socio de gobierno para informar las propuestas pendientes es diez días "para que todas las propuestas estén informadas". Ayer por la mañana se reunió la Comisión de Seguimiento del pacto PSOE-IU y según Antonio Fernández, ya les trasladaron sus quejas por que no concebían "que se tuviera que suspender algo que estaba programado por el equipo de Gobierno", en referencia a los Presupuestos Participativos. El coordinador local de IU reconoció no obstante que el PSOE había expresado su voluntad de "tratar de reconducir la situación, de la que incluso asumen la responsabilidad".

A la asamblea asistieron pesos pesados de la coalición: el ex diputado autonómico Ignacio García, las ex concejalas Pepa Conde, Pura Fernández y Ángeles Mancha, el ex alcalde Rafael Gómez Ojeda, o los ex ediles Julio Acale, José Manuel Vela y Alberto Rodríguez, y numerosos militantes. La mesa estuvo presidida por Fernando Macías, coordinador provincial de IU, que aclaró que su presencia era para dar apoyo a la asamblea, a la que calificó de "madura" y que "ha analizado de manera brillante la situación. Hay un problema grave con los Presupuestos Participativos. Yo creo que hay falta de voluntad política y de creer en esa ideología que forma parte del ADN de las políticas de izquierda. Quien ha fallado de manera clara es el PSOE y por eso la asamblea plantea con unos plazos concretos algo por lo que está clamando IU en El Puerto. Es, efectivamente, un ultimátum. No somos una organización dócil pero sí somos leales y lo que firmamos lo cumplimos", subrayó. "Cuando los que firman no cumplen -añadió- hay que recordárselo y hay que recordar al PSOE que hay gente que está esperando que se cumplan los acuerdos de ese pacto programático".