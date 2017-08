Un aparatoso incendio sofocado por los Bomberos

Ayer justo junto a la calzada de la avenida de Sanlúcar a la altura de la tienda de Purina, salió ardiendo uno de los muchos descampados que están ubicados detrás del cementerio. Fue una vecina que vive al lado del lugar que ardió quién avisó del incendio. Inmediatamente después, un humo bastante llamativo teñía el cielo de negro. Los bomberos no tardaron en aparecer extinguiendo con éxito y rapidez las llamas. Aunque no se conocen las causas que provocaron este incidente sin heridos ni daños materiales, la vecina cercana a este descampado señaló que "son muchos los toxicómanos que frecuentan el local y vecinos que usan esto como vertedero". Asimismo, insistía en que "no es la primera vez que hay que llamar a los bomberos por un incendio parecido". / N. Doello