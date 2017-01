El presidente del Partido Popular en El Puerto, a la sazón concejal y diputado nacional Alfonso Candón, ha dado a conocer su balance del año que acaba de terminar y algunas reflexiones sobre la situación de la ciudad. En la parte del balance, para Candón sólo se puede concluir que" 2016 ha sido un año perdido para El Puerto. El año acaba para la ciudad sin cambios reseñables. ¿Qué se ha conseguido en los últimos doce meses?", se pregunta, para pasar a revisar algunos asuntos concretos.

Así, sobre los aparcamientos subterráneos recuerda que "en noviembre han comenzado, por fin, las obras, pero sólo se va a hacer uno de ellos, teniendo un coste muy similar al de los dos que tenía proyectados el Partido Popular. Así que de los necesarios y polémicos parkings se va a construir uno sólo pero por el precio de dos". Con respecto al centro de animales, indica que "el penúltimo día del año se ha aprobado por unanimidad del Pleno una instrucción que permitirá la construcción del centro en exactamente la misma parcela que había proyectado el Partido Popular. Es decir, se ha perdido un año y medio en volver a situar la construcción de este equipamiento necesario y obligatorio, donde mismo se había previsto por el anterior Gobierno y, lo que es peor, se ha dilapidado más de 150000 euros para recorrer este camino en círculo".

Por lo que atañe a la fusión de las empresas municipales, el Gobierno local "parece que ha abandonado definitivamente este proyecto estrella que, según ellos, iba a optimizar recursos", dice Candón, para añadir que "el resultado también es de miles de euros gastados en nada y dejar a tres de las empresas municipales sin dirección efectiva, las cuales presentan una situación económica bastante más incierta que en el año anterior. Suvipuerto que ha dejado de ingresar los alquileres e Impulsa a la cual se la está dejando morir quitándole los ingresos. Y luego habla De la Encina de que ha pedido un informe sobre Impulsa, supongo que lo habrá pedido al mismo que colocó de gerente que desde 2006 ha sido director financiero de la misma. Dejamos las empresas municipales sin temores, viables y estables y hoy día no pasa una tarde que no me encuentre a algún trabajador que me pare preocupado por el futuro de su empresa", asegura.

En cuanto a las obras en las calles, Candón afirma que "aquí sí podemos encontrar algo positivo. Finalmente se ha iniciado la remodelación de la rotonda de Santa Clara por la Junta de Andalucía, la cual cumple su compromiso con la Ciudad, ¡oh! casualidad, cuando esta tiene un alcalde socialista. También se han concluido, o casi, otros proyectos de reformas como el de la Plaza de Toros y el de la calle Larga, ambos iniciados por el Partido Popular en 2015". En cuanto a los asuntos económicos, nada que reseñar según Candón "salvo que empezamos 2017 sin presupuesto municipal, sin aprobar las ordenanzas fiscales y sin el Plan Especial del Centro Histórico, ese que iba a estar concluido antes del verano, después del verano, antes de final de año..."

Ya en materia política, recuerda el concejal popular que "el Gobierno acaba el año en franca minoría, con expulsiones y deserciones que el alcalde no ha suplido, en ningún momento, con diálogo ni acercamiento a la oposición, la cual, pese a todo, le brinda un trato absolutamente benevolente. Nada que ver con las actitudes agresivas, demagógicas y hasta ofensivas que De la Encina repetía insaciablemente contra el anterior Gobierno municipal cuando él era oposición. El balance es tremendamente pobre. Ninguna cabeza responsable y que quisiera a El Puerto seguiría atrincherado en el sillón de Peral en esta situación que él mismo ha generado. La situación ha llegado a tal nivel de surrealismo que la concejala de Turismo ha dimitido a un mes vista de Fitur. Luego dirá De la Encina que el turismo es fundamental para El Puerto. Tampoco se ven grandes ideas ni proyectos que vayan a generar riqueza. Mucha palabrería y ponerse medallas de proyectos y gestión del equipo de Gobierno anterior", insiste.

Recuerda Candón que "el tiempo pasa y ya estamos en 2017. Todos sabemos que son muchas las necesidades de la ciudad y que son escasos los recursos, pero también sabemos que con trabajo, dedicación y esfuerzo se sale adelante. Nuestra larga historia está plagada de situaciones adversas que se han superado. Puede haber esperanza, pero sólo si contamos con objetivos concretos y la capacidad de llevarlos a cabo. La cuestión es si precisamente tenemos esos objetivos y la capacidad necesaria para desarrollarlos. En 2015 De la Encina se empeñó en ser el alcalde de El Puerto, pese a no haber ganado las elecciones. En 2016 no sólo no hemos avanzado en nada, sino que el sentir de la inmensa mayoría de los portuenses es que el Ayuntamiento no funciona. Los portuenses saben que pueden contar conmigo y con el PP. Todos tenemos que anteponer el interés de nuestra ciudad por encima de cualquier otro aspecto", concluye.