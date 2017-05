Un año de lucha contra la LGTBIfobia

Cada persona es libre de elegir a quién amar. Somos libres y la orientación sexual, identidad de género, por sexo, por raza o etnia, por la forma de nuestro cuerpo, por diversidad funcional... nos impide serlo.

Bajo esta premisa nacía el 12 de febrero de 2016 la asociación Libres, la primera en El Puerto que apoya y defiende el colectivo LGTBI en la ciudad. Está compuesta por siete miembros que saben de la importancia que tiene contar con una asociación local, ya que desgraciadamente y según afirma el presidente de Libres, José María Rodríguez, "por desgracia aún sigue existiendo LGTBI fobia en la actualidad. A través de las asociaciones de puede combatir y visibilizar".

Junto con asociaciones de la provincia están organizando el Día del Orgullo en Cádiz

Según Rodríguez "ahora hay mas visibilidad, aunque sigue existiendo discriminación y abusos por parte de algunos sectores de la sociedad. Consideramos que es muy importante trabajar estos temas desde la infancia y en el sistema educativo y consideramos más apoyo por parte del Gobierno Central, comunidades autónomas y ayuntamientos".

La asociación Libres LGTBI ha participado en algunas actividades organizadas por el Ayuntamiento, pero según afirman "no tenemos el apoyo suficiente para seguir creciendo como asociación y poder realizar u organizar actividades para seguir visibilizando a la sociedad del colectivo LGTBI en nuestra sociedad".

Entre estas actividades se encuentran 'Taller de la Prueba del VIH', 'Apostemos por la Igualdad y Talleres de Igualdad' .

Además, también han colaborado en otros actos como el Orgullo de Cádiz (Cádiz con Orgullo 2016) y en la primera izada de bandera junto al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Recientemente la asociación Libres junto con otras asociaciones de la provincia, se han reunido con el alcalde de Cádiz, José María González, para la organización del acto 'Cádiz contra la Transfobia' celebrado el pasado 1 de Abril con motivo de la visita del autobús de 'Hazte Oír' a la capital gaditana.

De cara al Día contra la Transfobia, que se celebra el 17 de mayo, y el Día del Orgullo Gay, el 28 de junio, aún no tienen previsto nada para celebrar en El Puerto. "El año pasado entregamos a varias concejalías algunas propuestas sencillas de bajo coste para ese día, pero no se llevaron a cabo porque no lo veían viable. La asociación aún está a la espera de que el Ayuntamiento contacte con nosotros para cualquier propuesta que nos planteen en fechas concretas", según comenta Rodríguez.

Por el momento no cuentan con sede física, ni se ha gestionado la oficina de Apoyo al Colectivo LGTBI que el gobierno local prometió al comienzo de la legislatura. Sin embargo, los integrantes de esta asociación son bastante activos a través de las redes sociales y animan a los que quieran formar parte de este movimiento pueden hacerse socios a través de sus cuentas de Facebook e Instagram e incluso se pueden hacer donativos para que ellos puedan continuar luchando para conseguir una igualdad real.