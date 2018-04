El amor será el protragonista en la Cinemateca Primavera 2018

La concejala de Cultura, María Eugenia Lara, y Antonio Ahúcha, jefe de servicio de Fomento y Promoción Cultural, presentaron ayer en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca la Cinemateca de Primavera 2018, que contará con diversas películas en versión original. La cartelera cuenta con algunos clásicos del cine como Stromboli, de Roberto Rosellini, o Call me by your name, un film de Luca Guadagnino que relata cómo el amor puede aparecer en los momentos y los lugares más inesperados.

La edil de Cultura recalcó que esta cinemateca es una muestra de cine que el Ayuntamiento quiere ofrecer a los portuenses para que disfruten de películas en versión original en un entorno privilegiado como es el Teatro Pedro Muñoz Seca. "El ciclo Cinemateca ha conseguido transformar este espacio escénico en una sala de exhibición, ofreciendo a los ciudadanos un cine dotado de un notable equipo técnico y en pantalla grande", señaló Lara.

El Puerto acogerá varias películas del 15º Festival de Cine Africano de Tarifa

Con esta nueva cinemateca la Concejalía pretende continuar con el éxito cosechado en las anteriores, ya que según la concejala "cada vez son más las personas que deciden asistir a la proyección de películas en el teatro".

Por otro lado, Lara aprovechó la ocasión para presentar el Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger, donde El Puerto tendrán un papel protagonista al proyectarse tres películas de este Festival en el parque de los Toruños. "Son tres películas que enriquecen la oferta cinematográfica en la ciudad al posibilitar que varios trabajos que habitualmente no visitan los circuitos comerciales puedan disfrutarse en nuestra localidad. Mañana (por hoy) desvelaremos sus títulos en la rueda de prensa de presentación del Festival de Cine Africano", quiso destacar Lara.

En referencia a la Cinemateca de Primavera, Antonio Ahúcha comenzó a detallar la lista de películas que se exhibirán en la pantalla del teatro, entre ellas Sin amor, de Andrey Zvyagintsev, que obtuvo el premio del jurado en Cannes en el año 2017 y se proyectará el próximo martes 17 de abril. Zama será la siguiente película el martes 24 de abril. La directora Lucrecia Martel supo destacar una historia diferente en un contexto histórico peculiar

El mes de mayo abre con La casa junto al mar, el martes 8, seguida de La Vida Lliure, un film de Marc Recha que tiene lugar en las playas de la bella isla de Menorca.

Stromboli es el film más destacado de la Cinemateca de Primavera. Roberto Rosellini muestra una historia diferente y cómo los prejuicios pueden llegar a ser devastadores para quien los sufre. Call me by your name es una película que reivindica el amor, un amor que puede encontrarse en los lugares y en las personas más inesperadas. "Una reivindicación que se proyectará en junio con motivo de la cercanía del Día del Orgullo LGTBI", quiso añadir María Eugenia Lara.