El alcalde mantiene un encuentro con el director de la ONCE

El alcalde, David de la Encina, ha recibido al director de Apoyo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en la zona de Jerez, Cristino Ortuno, y a la consejera territorial en Andalucía, Mila Rodríguez, junto a representantes de la entidad en El Puerto, para conocer la labor de la organización y establecer líneas de colaboración en todos los ámbitos en los que la ONCE realiza su tarea de integración social, personal y laboral de las personas con discapacidad visual. La ONCE, con cerca de 80 años de vida, cuenta en la ciudad con 179 personas afiliadas y 70 personas empleadas indefinidas durante el año, todas con discapacidad visual. Dicha cifra aumenta en verano por el incremento de contratos.

El alcalde ha felicitado a la entidad por su capacidad para mejorar la vida de las personas con discapacidad y ha valorado que "aunque ahora no cuenten con una delegación, son muchos los lazos que nos unen, pues El Puerto ha sido en los últimos años sede de actividades y encuentros de especial relevancia como las navidades en familia o la celebración de su patrona, Santa Lucía".