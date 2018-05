Vuelve la actividad a La Pescadería

El edificio de La Pescadería vuelve a tener actividad después de mucho tiempo prácticamente cerrado y sin expectativas. Coinciden en esta ocasión en el inmueble las obras para acondicionar dos grandes espacios interiores: por una parte, se ha retomado la intervención para acondicionar la nueva estación marítima de los catamaranes y por otra las obras para adaptar una parte del edificio como escuela de música para niños, jóvenes y adultos. La estación marítima es una iniciativa pública promovida por el Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz, que viene a sumarse a la iniciativa de crear la Escuela de Música Armonía. Ambas ocupan un espacio considerable del edificio, en el que no obstante y dadas sus dimensiones queda todavía sitio para albergar otros negocios. El edificio de la Pescadería se encuentra situado en la avenida de la Bajamar, y cuenta con aparcamientos cercanos donde poder estacionar con facilidad y una excelente ubicación junto al río Guadalete. Las obras de la terminal marítima se retomaron el 16 de abril, con una nueva empresa, Innovia Coptalia, con un presupuesto de 188.085 euros, tras conceder la Concejalía de Urbanismo una prórroga para la finalización de los trabajos, que fueron paralizados en diciembre de 2017 por la empresa Helopav, que tenía adjudicada la intervención y había ejecutado un 20%. La idea es que esta nueva infraestructura pueda estar funcionando este verano. La nueva estación marítima estará destinada a los usuarios de los barcos del Consorcio y permitirá optimizar el servicio, mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y la intermodalidad, con nuevas dependencias, una amplia zona de atención al público, sala de espera climatizada, zona de vestíbulo y punto de venta de billetes, entre otros. Aunque no está previsto trasladar el pantalán de atraque, se prevé desmontar las caracolas donde están actualmente las oficinas de atención al público y venta de billetes.

En cuanto a la escuela de música, se trata de un proyecto que tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, titular del inmueble. La obra comenzó a finales de abril, y la jornada de apertura está prevista para el 16 de junio, con objeto de comenzar los talleres musicales en julio. La escuela de música contará con ocho aulas para impartir clases de diferentes instrumentos y una sala polivalente para conciertos y espectáculos, con capacidad para 150 personas. El proyecto contempla una inversión inicial de 100.000 euros. Tendrá profesores titulados y se ofrecerán clases de lenguaje musical, canto y teatro musical, facilitándose la preparación de exámenes de la ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), y otras pruebas para poder acceder a titulaciones internacionales de reconocido prestigio.