Vista por el recurso de la plataforma 'Apemsa no se vende'

Mañana martes a las 11:00 horas se va a celebrar en la Audiencia provincial la vista por el recurso interpuesto por tres miembros de la Plataforma Apemsa no se vende (María Fernández, Carmen Calzado y Juan Clavero) que fueron condenados en primera instancia por el Juzgado nº 3 de El Puerto por supuestamente atentar contra el honor de Daniel Pérez, ex consejero delegado de Apemsa. Daniel Pérez aseguró que estos miembros de la Plataforma le habían acusado de contratar a una empresa de su propiedad y favorecer con contratas a un socio suyo mientras era consejero-delegado de Apemsa. La principal prueba condenatoria fue el vídeo de una rueda de prensa de la Plataforma en la que supuestamente se vertieron acusaciones calumniosas contra el ex consejero delegado de Apemsa, vídeo que no se visualizó en el juicio. El Juzgado nº 3 de El Puerto dictó una sentencia durísima contra Fernández, Calzado y Clavero, condenándolos a indemnizar a Daniel Pérez con 5.000 euros cada uno y a publicar la totalidad de la sentencia -14 folios- lo que podrían suponer un coste cercano a los 100.000 euros.