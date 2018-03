Vecinos de Valdelagrana piden un nuevo local para ubicar el consultorio

Vecinos de la urbanización de Valdelagrana han denunciado la falta de espacio en el consultorio que tiene abierto en la urbanización el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía. Dicho consultorio sanitario se abrió al público hacia el año 2000 y desde entonces se ha mantenido sin cambios, sin apenas variaciones, en unas instalaciones que se han quedado pequeñas pese al crecimiento de población que Valdelagrana ha experimentado en este tiempo.

De hecho, los vecinos consideran que si bien hace diez años el lugar donde está ubicado el consultorio podía resultar adecuado, en el momento actual no puede absorber la cantidad de población y por lo tanto de usuarios que tiene la urbanización, cuyo número de residentes estable ha ido en aumento, al haberse trasladado a ella bastante gente, tanto del entorno de la Bahía de Cádiz como de la propia localidad portuense. Estos vecinos calculan que alrededor de un 30% de las viviendas de la urbanización están ocupadas durante todo el año, una población numerosa que es atendida en unas reducidas instalaciones que constan básicamente de una consulta médica, otra para ATS, una sala de espera para los pacientes y dos cuartos de baño. Los horarios de atención al público se extienden en días laborables durante toda la jornada, durante mañana y tarde, aunque el personal es insuficiente.

Cuando se producen situaciones de masificación se derivan pacientes a Pinillo Chico

No obstante, según denuncian los vecinos de la urbanización, si ya de por sí el consultorio se queda pequeño en los días convencionales del calendario, cuanto hay alguna fecha especial, como puede ser la Semana Santa, sus instalaciones no llegan al mínimo exigible y se ven desbordadas con facilidad, no registrándose ningún tipo de refuerzo con motivo de estas ocasiones. Se da la circunstancia además de que en este consultorio se atiende también a los mayores de la residencia concertada Gecosol, o bien el facultativo se desplaza para hacer la visita, lo que aumenta la demanda de este servicio sanitario de forma importante, ya que se trata de usuarios que requieren de mayor atención.

La preocupación de los vecinos aumenta a medio plazo, con las perspectivas del verano, momento en que la población de Valdelagrana se multiplica y aumenta de manera exponencial, por tratarse de un enclave residencial pero también de una zona turística. El SAS introduce un refuerzo médico durante los meses de julio y agosto, pero las colas son muy habituales, al igual que la saturación de usuarios en la sala de espera del consultorio, de manera que con cierta frecuencia se dan situaciones de masificación.

En estos casos, se produce la derivación de pacientes para otros centros sanitarios de El Puerto. "Cualquier época en la que hay más gente de lo normal en Valdelagrana tienen que derivar a la gente al ambulatorio de Pinillo Chico", lamentan los vecinos afectados.

Todo ello implica que las instalaciones son insuficientes para la demanda sanitaria que existe en Valdelagrana, por lo que reclaman al SAS que busque un lugar de mayor amplitud para ubicar el consultorio. "Se acerca los meses de verano y hace falta un local que pueda cumplir sus funciones en la situación actual", manifiestan los vecinos.

Las colas y la saturación de usuarios en la sala de espera provocan además situaciones de tensión entre los usuarios, algo que los afectados quieren que se evite durante este próximo verano.