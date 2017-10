Valdelagrana se prepara para celebrar un peculiar Halloween

Con motivo de la festividad de Halloween, El Puerto en general y Valdelagrana en particular se disponen a celebrar un Halloween peculiar. La Asociación de Vecinos de Valdelagrana está preparando diversos actos que harán de la festividad de los difuntos un evento diferente.

Habrá un concurso de decoración de puertas, en el cual los participantes deberán enviar un email a asociaciondevecinosvaldelagrana@gmail.com y hoy 31 de octubre sobre las 18:00 horas ha de estar la puerta decorada. Los participantes deberán tomar una fotografía de su puerta y compartirla en el perfil de facebook de la asociación. La foto que consiga más 'me gusta' desde las 18:00 horas hasta las 20.00 horas será la ganadora. No podrán participar las casas que se encuentren fuera de las lindes del barrio de Valdelagrana, ya que la asociación de vecinos informa que no poseen los recursos suficientes para trasladarse del barrio.

Algunos comercios del centro no cuentan con una gran variedad de productos y disfraces

La asociación también anima a los vecinos a que decoren las calles del Bulevar del Terror de 17:00 horas a 19:00 horas. Los elementos de decoración y herramientas para disponerlo todo, deberán adquirirlos los propios vecinos.

Para finalizar se dispondrá también un concurso de calabazas decoradas, las cuáles deberán ser compradas por los vecinos. No es necesario que la calabaza sea de verdad, simplemente ha de ser en tres dimensiones.

La decoración es libre y se valorará la creatividad, originalidad y el uso de material reciclado.

Además de todos estos concursos , desde las 16:30 horas la urbanización estará plagada de actividades y actos, donde los más pequeños también tendrán su merecido lugar.

A partir de las 16:30 habrá talleres distribuidos por todos los tramos comerciales de Valdelagrana. A las 19:30 habrá un pasacalles con música y pompas por Valdelagrana, que partirá de la Avenida Río San Pedro hasta el bulevar decorado. Desde las 21:30 hasta las 22:30 la zona disfrutará de actuaciones en directo, un flashmob y concursos de disfraces, cerrando así un Halloween peculiar.

También Puerto Sherry celebrará hoy Halloween en la terraza de su hotel, con una fiesta familiar, desde las 18:00 a las 22:00 horas.

A pesar de la expectación y acogida que ha generado esta festividad importada, los comercios del centro de la ciudad no disponen de mucho material para dicha celebración.

Son pocos los bazares y tiendas que cuentan con disfraces y elementos decorativos para las casas, aunque algunos de ellos disponen de calabazas y objetos como brujas y telarañas. Sin embargo dichos comercios se están preparando para la festividad de Navidad, ya que muchos de ellos están ya abastecidos de material navideño como decorados, figuras para preparar los tradicionales belenes, diversos regalos a buen precio y juguetes para los más pequeños de la casa.