Uprocanes critica que la ciudad sigue sin playa canina

La asociación de Unión de Propietarios de Canes El Puerto, Uprocanes, presidida por Beatriz Lorenzo ha hecho balance de este ecuador de legislatura y ha criticado el incumplimiento en materia de dotaciones caninas por parte del Ayuntamiento.

En este sentido, la presidenta afirma que han transcurrido ya dos años desde que tras la elecciones Municipales de 2015 se produjo un cambio de gobierno "y desgraciadamente nada ha mejorado para los propietarios de los más de 12.000 perros censados en el Puerto". Uprocanes añade que "nuestro colectivo ha visto incumplidas todas las promesas electorales que nos hicieron y a día de hoy seguimos sin playa canina, a pesar de estar aprobada por unanimidad desde hace años en el Pleno". Uprocanes asegura que cada vez que plantean este asunto "nos salen con informes técnicos y dicen que lo están estudiando".

De la misma forma señalan que no se han habilitado ni un sólo parque canino adicional al ya existente en el parque de La Paz. "Tras movilizarse el colectivo de propietarios de perros el año pasado para sacar adelante sus propuestas de construcción de varios parques caninos en los tan cacareados Presupuestos Participativos, y tras conseguir ser la segunda propuesta más votada en nuestra ciudad, un año después estamos exactamente igual". Es más, según critican que "no sólo no hay más parques sino que el que tenemos se encuentra en un estado lamentable". A esto "tenemos que sumar el hecho de que el proyecto de 'Sacrificio Cero' se encuentra estancado. Tras dos años, aún estamos esperando el pilar central sobre el que se fundamenta dicho Proyecto que recordamos puso en marcha el anterior Gobierno Municipal, que no es otro que el Centro de Protección Animal. ¿A qué están esperando?".

Además, las campañas sobre tenencia responsable, control de chip, vacunación o esterilización, "brillan por su ausencia. Qué ha cambiado en estos dos años? -cuestionan- Nuestro colectivo se siente decepcionado por un Gobierno Municipal que nos prometió mejorar nuestras condiciones y del que hasta ahora sólo hemos conseguido promesas incumplidas. Hasta cuándo vamos a tener que seguir esperando?", concluyen.