Unanimidad para crear la comisión de investigación en Bienestar Social

El pleno municipal celebrado en la tarde de ayer tuvo sin duda un punto destacado, el que llevaban de forma conjunta los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos, solicitando una comisión especial de investigación que aclarase los hechos denunciados recientemente por los trabajadores del área de Bienestar Social. En dicha denuncia se hablaba de filtraciones de documentación interna, de falta de respeto a la labor de los funcionarios e incluso de agresiones.

La portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, aseguró no haber visto nunca una situación igual en su larga trayectoria municipal, considerando necesaria la comisión para aclarar unos hechos que calificó de "muy graves". El concejal no adscrito, Carlos Coronado, recordó que los trabajadores han suscrito un detallado dossier en el que dan cumplida cuenta del "acoso y derribo que sufren", mientras que el Partido Popular, a través de Germán Beardo, lamentó también la ausencia de respuesta por parte del equipo de gobierno ante estos graves hechos.

El edil de Bienestar Social reconoció que los hechos denunciados son muy gravesVarios concejales dijeron que Bienestar Social necesita dedicación exclusiva

Pero sin duda una de las intervenciones más esperadas fue la del portavoz de Levantemos El Puerto, José Antonio Oliva, protagonista de uno de los pasajes más delicados del dossier recopilado por los trabajadores de Bienestar Social, ya que se le acusaba (sin decir su nombre, aunque ayer él mismo lo hizo) de insultar a un trabajador social.

En opinión de Oliva, "todos los trabajadores deben someterse a la fiscalización de la ciudadanía, y los trabajadores sociales también", si bien expresó su apoyo a la plantilla. En cuanto a las acusaciones sobre su persona, aseguró que "yo no he amenazado a nadie" y añadió que esas palabras se pronunciaron en el trancurso de una conversación en presencia de una persona que había sufrido varios desahucios, por lo que se trató de una situación tensa. "Podéis crucificarme y martirizarme, pero el problema es la circunstancia que se da en Bienestar Social, un área que está desestructurada, estancada, con una demanda enorme y sin recursos humanos ni materiales para dar respuestas", dijo. Asimismo, aseguró que en el transcurso de la comisión de investigación que se ponga en marcha dará las explicaciones oportunas sobre sus palabras hacia el trabajador, que en concreto fueron, según se recoge en el dossier, "no tienes vergüenza", "eres un sinvergüenza" y "siéntate si eres un hombre". En su defensa, Oliva dijo que este funcionario había traicionado su confianza y que había incumplido órdenes de cuando era concejal del área, dejándolo por embustero. "Un concejal también merece un respeto", recordó.

También destacó Oliva, ex-concejal de Bienestar Social, que se trata de un área que requiere dedicación completa, considerando que el actual concejal que la regenta (el socialista Ángel González) no puede dedicarle el tiempo necesario, al tener otras áreas de gestión, algo en lo que coincidió también Carlos Coronado.

Finalmente, Oliva dijo que desde Levantemos habían pedido una reunión con los trabajadores sociales del área, solicitud que según dijo ha sido declinada.

En un primer momento, tanto el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Fernández, como el del PSOE, Ángel M.González, pidieron a los grupos proponentes que accedieran a cambiar el tipo de comisión a crear, planteando una comisión informativa, y no de investigación, aunque a la postre, y en la parte final del debate del punto (que se aprobó por unanimidad) el alcalde, David de la Encina, fue el que dio un sí sin tapujos a cualquier modalidad de comisión, saliendo aprobada finalmente la de investigación.

El concejal de Bienestar Social, por su parte, reconoció que en su área se viven a diario situaciones tensas por el tipo de servicio que se presta y anunció que se ha mejorado la vigilancia con la presencia de dos agentes de la Policía Local, y que se dotará en breve a las instalaciones de cámaras de vigilancia. También se refirió a varias de las quejas que han trascendido estos días, como la filtración del contenido de un correo electrónico que llegó a un usuario del servicio a través del whatsapp, o el robo mediante una foto de documentación interna del área. González reconoció que se trataba de hechos muy graves, aunque les restó importancia desde el punto de vista jurídico. No obstante, reconoció que se ha rastreado a través de El Puerto Global el recorrido de los emails que finalmente se filtraron, aunque al parecer sin haberse obtenido pruebas sobre quién los difundió.