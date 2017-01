UPyD: "El gobierno local intenta tomar el pelo a los portuenses"

Upyd ha lamentado que el cambio de año "sigue evidenciando la maestría de nuestros políticos municipales en encadenar demostraciones de incompetencia aliñadas con el lanzamiento de bombas de humo".

Para UPyD, "la forma en que el gobierno municipal intenta tomarnos el pelo a los portuenses resultaría hasta divertida, si no fuera porque sus actos tienen consecuencias". En primer lugar, destacan el centro de animales, donde tras un año y medio, "miles de euros lanzados a la basura y el agotamiento de la paciencia de las protectoras, el bipartito ha llegado a la conclusión que la mejor solución es la que propuso el anterior gobierno del PP, pero con un toque infinitamente peor". Lamenta UPyD que el plan consiste en que los animales "dejen el lugar donde les atienden en la actualidad, meterlos en una pequeña nave, encerrados en pequeñas jaulas, donde estarán hasta que se construya el refugio definitivo, del que no se conoce el proyecto y no hay presupuesto, por lo que no se sabe cuándo se construirá".

Además, "empezamos el año con el anuncio de que el gobierno municipal, previa foto playera de IU, llevará al Pleno una moción para pedir que se devuelvan los terrenos de la Puntilla". No obstante, se preguntan "cómo piensan presionar a la Junta para que se devuelvan los terrenos a los portuenses. Puede parecer que dado que la Junta está gobernada por el mismo partido en el que milita el alcalde, la cosa no debería ser complicada de solucionar, pero parece que El Puerto sólo sacará del asunto un repertorio de fotos en la playa de nuestros políticos locales". Para UPyD, "la política portuense deja de tener gracia, cuando se tiene en cuenta que 88.000 portuenses, que merecen sin duda, que las instituciones que les representan estén ocupadas por personas preparadas, eficaces y trabajadoras tienen que conformarse con el sainete que lleva representándose en nuestro Ayuntamiento desde hace años mientras nuestro Puerto se desmorona".