Terminado el primer borrador de los presupuestos 2017

El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, anunció ayer tras la reunión semanal de la junta de gobierno local que ya se ha enviado el borrador de los presupuestos municipales a los grupos políticos y a los colectivos que así lo habían solicitado. Fernández destacó que el espíritu de estos presupuestos, que ascienden a 98,2 millones de euros, es mantener como seña de identidad el compromiso social, al tiempo que se abre ahora un proceso de diálogo con la oposición y los colectivos interesados.

En estas cuentas se incluyen además, por primera vez, las actuaciones elegidas por los ciudadanos a través del proceso de los presupuestos participativos, dotados con más de 300.000 euros. Se incluyen las partidas votadas en los presupuestos participativos. Iniciativas ciudadanas. Compromiso del equipo de gobierno.

Este borrador inicial deja ya claro, según Fernández, "el marcado carácter social del presupuesto, a pesar de que este se ha visto reducido con respecto a 2016 en casi un millón de euros.

Entre otras claves, hay que destacar que para este año aumenta el capítulo de gastos por el fin del periodo de carencia de los créditos ICO, lo que supone pagar desde ahora el capital con intereses, mientras que por otro lado se saldará ya la deuda pendiente con una promotora por la sentencia del Pinar de Mochicle. No se disminuyen las partidas de Bienestar Social, a las que se destinarán 5,3 millones de euros, un 1,42% más que en 2016.

En cuanto a las inversiones, además de las contempladas en el proceso de presupuestos participativos destaca una partida para comenzar la construcción del nuevo centro de protección animal, si bien las obras se fasearán en dos ejercicios. Destaca por ejemplo el incremento del presupuesto destinado a la Concejalía de Urbanismo, que sube un 36,75%, ya que se destinan cerca de 200.000 euros para la conclusión de los trabajos pendientes para la aprobación del Plan Especial de Protección y reforma Interior del Casco Histórico y su Entorno (Peprichye).

Estas cuentas de momento no se han enviado al Ministerio de Hacienda, ya que al ser un primer borrador podrá sufrir modificaciones tras la ronda de contactos con la oposición y diferentes colectivos, de modo que al Ministerio se enviará el documento prácticamente antes de su paso por el pleno. En este sentido, Antonio Fernández confía en que a finales de abril o principios de mayo las cuentas municipales puedan estar terminadas y listas para ser llevas a aprobación.

Por otro lado, el concejal de Economía y hacienda quiso valorar lo ocurrido en el pleno del miércoles, cuando el equipo de gobierno no logró apoyos para modificar el plan de ajuste y poder afrontar así el pago de una sentencia a Suvipuerto, por vicios ocultos en una promoción de El Juncal, con cargo al fondo de contingencias del Ayuntamiento. "En el pleno vimos cómo el PP hace una oposición desleal, falta de responsabilidad, después de haber abandonado las empresas municipales. Candón se debería replantear qué tipo de oposición quiere hacer el PP, están haciendo lo peor para la ciudad con tal de hacerle daño al gobierno", sentenció, para añadir que "arrastran a Suvipuerto y a la ciudad sin argumentos, con el no por el no. Si Candón pinta algo en esta ciudad que se replantee el papel de su partido. ¿Qué alternativas tienen ellos?", se preguntó. La sentencia, la primera de las que vendrán hasta un montante de 800.000 euros, se cifra en 120.000 euros pero el gobierno local había negociado una rebaja en la indemnización con este compromiso de pago. Ahora, tras no aprobarse la propuesta, el juez podría dictar incluso el embargo de las cuentas de Suvipuerto. "Eso es precisamente lo que queríamos evitar", sentenció Fernández.