Suvipuerto no aumenta pérdidas y logra estabilizar sus cuentas

El concejal de Economía y Hacienda del equipo de Gobierno, Antonio Fernández, junto a Matilde Roselló, concejal de Vivienda y Participación Ciudadana ofrecieron ayer una rueda de prensa para dar a conocer los datos económicos del ejercicio 2017 de la empresa municipal de vivienda Suvipuerto. En estos últimos tiempos han existido dudas acerca de la viabilidad de la empresa y el estado de las cuentas de dicha sociedad municipal y desde el Ayuntamiento han querido trasladar los datos económicos, que sin ser excesivamente triunfalistas los concejales consideran aceptables. "La empresa municipal Suvipuerto ha dado buenos datos económicos este pasado año, no tanto como nos hubiera gustado", confirmaba Antonio Fernández.

La concejala Matilde Roselló, a la sazón presidenta de Suvipuerto, desgranó los datos cuantitativos de la empresa en el último decenio. "Por segunda vez en la historia de la empresa durante 10 años, se ha logrado una estabilidad. No es para tirar cohetes, pero después de tanto tiempo con deudas hemos hecho un estudio serio de la empresa", declaró la responsable municipal.

"Una empresa social tiene que tener estabilidad económica, no obtener beneficios"

Según los datos aportados, durante el año 2010 hubo una subida en las ganancias de la empresa, debido a los inmuebles que fueron vendidos, pero por otro lado, en 2011, los beneficios cayeron en picado y así sucesivamente hasta 2014, cuando la entidad vuelve a notar alguna mejoría en la evolución de pérdidas y ganancias.

En referencia a la deuda financiera de la empresa, los datos detallan cómo esta aumenta de manera exponencial en 2013, en comparación con el año 2010 cuando dicha deuda estaba por debajo del millón de euros. Actualmente la deuda ha disminuido, alcanzando la suma de 4.403.507 euros, mientras que en 2016 la deuda sumaba unos 100.000 euros más sobre esta cifra.

Desde el gobierno local afirman sentirse satisfechos, debido a que la deuda no ha tenido un aumento, "ha descendido y hemos conseguido mantener la estabilidad", recalcó el concejal.

"Hemos equilibrado las deudas y las ganancias, no tenemos que bajar la guardia y no queremos ser triunfalistas pero queremos tranquilizar a la ciudadanía cuando alguien va diciendo por ahí que la empresa está en peligro. No va a pasar absolutamente nada, tenemos un Consejo en Suvipuerto muy serio que estamos para que la empresa siga a flote y que, en el caso de aparecer dificultades, salgamos a flote", quiso añadir Roselló.

Por su parte, Antonio Fernández, admitió que "este año hemos logrado estabilizar los datos económicos de la empresa, tanto que los gastos de dicha entidad no superan los ingresos que tiene. Hemos tenido que hacer alguna inyección de dinero, por parte del Ayuntamiento, para hacer frente a las sentencias de la entidad, pero es resultado es positivo", dijo el concejal. "El beneficio de Suvipuerto asciende este año a 98,5 euros, una cifra considerable teniendo en cuenta que es una empresa social y pública que lo que tiene que tener es equilibrada sus cuentas", explicó el concejal.

Por otro lado, quisieron añadir un dato de este mes de enero, en referencia a las viviendas de la calle Cruces. "A lo largo de este mes, por primera vez desde que se suscribió el crédito con Unicaja para la promoción de calle Cruces que hizo Suvipuerto, la empresa está al día con ese préstamo ofrecido", celebró el edil.

Los concejales admitieron que están intentando llegar a varios acuerdos con los bancos para que pueda haber más viviendas a disposición de las familias que requieren de un techo en la ciudad.

"Cabe recordar que desde el Ayuntamiento hemos querido dar un giro a la empresa, ya que ha pasado a ser una empresa social no mercantilista", dijo Matilde Roselló.

La presidenta de la empresa confirmó que ha estado reunida con varias entidades bancarias para poder conseguir algunas adquisiciones de viviendas que tengan un carácter social y solidario.

Matilde Roselló quiso agradecer la implicación en el cambio de mentalidad que han obtenido durante estos años. "Se que es difícil adquirir una razón de ser social cuando se está acostumbrado a realizar labores mercantiles, por ello quiero agradecer a todo Suvipuerto la labor que han hecho y están haciendo en la actualidad", concluyó Roselló.