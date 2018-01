Solo 127 portuenses han votado para la dedicatoria de la Feria a Sanlúcar

No se puede decir que el procedimiento popular para la dedicatoria de la Feria de Primavera de 2018 haya levantado pasiones. Tan solo 127 portuenses, de un censo de casi 90.000 habitantes, han emitido su voto a través de la página web municipal para pronunciarse sobre su ciudad favorita a la hora de esta nueva dedicatoria, que ha resultado ser para Sanlúcar de Barrameda. Hay que recordar que esta ciudad quedó fuera de las votaciones en 2017, al coincidir entonces las fechas de las ferias de ambas localidades.

Aún a pesar de estos pobres resultados de participación la concejala de Fiestas, Ana María Arias, destacaba ayer "la importancia de participar en la organización de nuestras fiestas más tradicionales. La dedicatoria de Feria antes se decidía únicamente por el gobierno, sin tener en cuenta la opinión de la gente y sin dar la oportunidad de participar como sí hacemos ahora".

El PP se pregunta si en la Feria de este año "beberemos vino fino o manzanilla"

La responsable municipal quiso animar a la ciudadanía portuense "para que sea partícipe de la organización de las distintas fiestas y la toma de decisiones como la dedicatoria de Feria y otras convocatorias de participación puestas en marcha por este gobierno".

Fue el pasado año cuando el equipo de gobierno decidió iniciar una ronda de dedicatorias a otras ciudades de la provincia, entre otras cosas para evitar el gasto que suponía la dedicatoria a ciudades e incluso países más lejanos.

Pero la dedicatoria de la Feria a Sanlúcar no ha sido una decisión del agrado de todos, no por la localidad elegida en sí, sino por considerarse estériles este tipo de dedicatorias, desde el punto de vista del rendimiento turístico y de promoción.

Así, para el concejal del Partido Popular Millán Alegre, ex-concejal de Fiestas en anteriores mandatos municipales, "es sabido por todos las excelencias gastronómicas y vitivinícolas de Sanlúcar y la buena sintonía que sanluqueños y portuenses se profesan mutuamente, acudiendo habitualmente tanto portuenses a Sanlúcar como sanluqueños a El Puerto. Pero la dedicatoria de una feria no sólo debe ser eso, ya que debe buscarse sobre todo un lugar donde poder vender las excelencias turísticas, culturales, económicas y empresariales de la ciudad".

Alegre recuerda que "llevamos dos años dedicando la Feria a dos ciudades que no aportan nada de los beneficios anteriormente indicados, ya que forman parte de nuestra área metropolitana y se ve más bien una forma de intentar hacer lazos de unión entre políticos, casualmente del mismo signo".

También se preguntan en el PP "qué beberemos este año en la Feria portuense , ¿nuestro vino fino o su más firme competidor, como es la manzanilla de Sanlúcar? Seguimos echando lodo sobre uno de nuestros más preciados tesoros, nuestro vino fino, y El Puerto habrá perdido una oportunidad más de coger ese tren que lo lleve a buen Puerto ", señala Millán Alegre.

Por su parte el concejal no adscrito, Carlos Coronado, opina que "las dedicatorias de las ferias se deben aprovechar para hacer de escaparate de nuestra ciudad, de agente turístico que atraiga a visitantes. El dedicar la Feria a poblaciones como Sanlúcar o Jerez, el año pasado, sin duda no cumple con estos objetivos, si bien puede ser un punto de encuentro para mejorar las relaciones con las ciudades vecinas. Pero entiendo que es una oportunidad perdida de hacernos visibles allí dónde no lo somos tanto y podemos atraer a nuevos visitantes para mejorar el flujo turístico de El Puerto".