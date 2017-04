Satisfacción en la hostelería del centro por los resultados de la Semana Santa

Aunque no lanza las campanas al vuelo, el sector de la hostelería del centro ha mostrado su satisfacción con los resultados obtenidos esta Semana Santa. En estos días se ha producido lo que podría denominarse 'la tormenta perfecta', aunque en sentido positivo. Ha confluido la combinación de varios factores. En primer lugar, las fechas de Semana Santa se han retrasado respecto al año 2016; en segundo, la buena climatología que se ha registrado; y por último la afluencia de un mayor número de turistas extranjeros, procedentes de Europa, que han suprimido de sus preferencias algunas grandes ciudades europeas víctimas de la lacra del terrorismo. Capitales antes atractivas como París están vetadas por el turismo inglés o alemán.

En cuanto a lo primero, los hosteleros consultados por este Diario han reconocido que por regla general siempre que se retrasa la Semana Santa el balance es mejor, y aunque en la ciudad no se haya ofrecido ningún atractivo añadido a los desfiles procesionales los resultados han sido buenos, aunque sin llegar a los que se daban hace 10 o 15 años, unos tiempos que se marcharon para no volver, según considera una gran parte de hosteleros.

El Viernes Santo fue el mejor día y los aparcamientos se quedaron cortos

De cualquier forma, los profesionales consultados por este periódico, estiman que todos los días de Semana Santa han sido buenos, aunque desde el Jueves la afluencia ha sido mayor, llegando a producirse una de las mayores puntas de público durante el Viernes Santo, cuando los aparcamientos que se abrieron al público fueron insuficientes para absorber la gran afluencia que se registró. El Viernes Santo es quizás el mejor día del año para la hostelería. No cabe duda de que los desfiles procesionales son un aliciente para que la gente salga a la calle, pero muchos portuenses no acuden al centro más que en fechas señaladas. Sigue estando pendiente la rehabilitación y repoblación del casco histórico, o al menos el arreglo, limpieza y adecentamiento de los edificios, aunque estén deshabitados, ya que esa es la imagen que se llevan de la ciudad quienes vienen a visitarla, máxime en una semana donde el ritmo lento de las procesiones deja tiempo para fijarse en detalles del deterioro que en otras ocasiones pasaría más desapercibido. El centro tiene asignaturas pendientes; la principal de ellas, su repoblación, la aprobación del Plan Especial del Conjunto Histórico y la apertura de negocios en horario turísticos y no sólo en horas comerciales. La Semana Santa es un respiro para la hostelería después de un invierno que ha sido muy largo, y a partir de ahora irán llegando eventos que darán más movimiento a los negocios, como la motorada.

Pero la realidad es que se están perdiendo oportunidades para que la ciudad despegue, ya que muchos de los turistas que llegan no se llevan una buena imagen. Uno de los motivos principales es la falta de servicios públicos. En cualquier ciudad se instalan servicios provisionales durante las grandes fiestas. Y la Semana Santa lo es. Los baños de los bares no son suficientes para la marea humana cuando la población se duplica o triplica y además todo el mundo está en la calle. El turismo está en auge y hay que darle facilidades. La salubridad es fundamental, hay que tener en perfecto estado de revista los servicios básicos, por la propia imagen y por el futuro de la ciudad. Las grandes fiestas son un escaparate para atraer a pobladores foráneos y animarlos a quedarse o a volver.