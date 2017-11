Salvador Bermúdez de Castro, marqués de Lema

El marqués de Lema desempeñó la cartera de Estado en seis Gobiernos conservadores entre 1913 y 1921, tres de ellos presididos por Eduardo Dato, dos por Manuel Allendesalazar y uno por su suegro Joaquín Sánchez de Toca. Destacó la acertada labor que realizó Lema al estallar la Guerra del 14, siendo -no obstante su anglofilia- uno de los artífices de que España permaneciera neutral durante toda la contienda. Alfonso XIII le designó para que, junto con José María Quiñones de León y Emilio de Palacios, representara a España en la primera asamblea de la Sociedad de Naciones (Ginebra, 15 noviembre 1920), en cuyo Consejo tenía nuestro país un puesto no permanente. Antes de retirarse de la carrera política en 1923, Bermúdez de Castro fue consejero de Estado y gobernador del Banco de España. Más tarde formó parte de la comisión de veintidós juristas creada por Serrano Suñer en diciembre de 1938 con objeto de demostrar "la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República española en 18 de julio de 1936".

Orador elocuente, el marqués de Lema se dio a conocer en el Ateneo de Madrid, donde en diciembre de 1890 -siendo secretario de la sección de Ciencias Morales y Políticas- presentó a debate su memoria sobre "El problema social y las escuelas políticas". Esta memoria se la dedicó al prócer Antonio Cánovas del Castillo, su mentor político, a quien sirvió como secretario particular algunos veranos. Bermúdez de Castro obtuvo acta de diputado a Cortes por el distrito de Tineo (Oviedo) en 1891, revalidándola ininterrumpidamente en las elecciones celebradas hasta 1923. Cánovas le nombró jefe del Partido Conservador en la provincia de Teruel y director general de Correos y Telégrafos (1895-1897). Más tarde desempeñó las subsecretarías de Gobernación (1899) y de Gracia y Justicia (1900-1901). Nombrado alcalde-presidente del Ayuntamiento de Madrid el 27 de julio de 1903, dimitió del cargo en diciembre de 1904, coincidiendo con la destitución de Antonio Maura como presidente del Consejo de Ministros. En ese primer Gobierno Maura, el ministro de Gracia y Justicia fue Joaquín Sánchez de Toca Calvo, con cuya hija María Victoria († 1922) había contraído matrimonio Bermúdez de Castro el 27 de enero de 1901.

Ante el tribunal de catedráticos del Instituto de Jerez de la Frontera, Salvador revalidó con sobresaliente las tres asignaturas que cursó en El Puerto, correspondientes al 5º año de bachillerato. En los ejercicios para la obtención del grado de bachiller, que realizó el último día de junio de 1877, con 13 años, logró de nuevo sobresaliente. Los dos cursos siguientes -1877-1878 y 1878-1879- Salvador Bermúdez de Castro fue alumno en Beaumont College, el colegio que la Provincia Inglesa de la Compañía de Jesús tenía en Old Windsor (Berkshire). El propio Salvador explica en el libro Mis recuerdos (1880-1901) (1930) como su madre le había enviado a Inglaterra siguiendo el consejo del marido, que daba mucha importancia al conocimiento de lenguas extranjeras. En el internado inglés, Bermúdez de Castro coincide -entre otros alumnos españoles- con el jerezano Pedro Pemartín Carrera y con dos hermanos Osborne Guezala (Tomás y Juan), portuenses. Tras viajar por Francia e Italia, Salvador comienza en la Universidad Central de Madrid -curso 1879-1880- el preparatorio de Derecho, obteniendo el grado de licenciado en la sección de Civil y Canónico, con sobresaliente, en diciembre de 1884. En junio de 1887, a los 23 años, se doctora con la tesis "El sistema de los concordatos como el único posible de resolver el problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado". Sobrino del diplomático, literato y político Salvador Bermúdez de Castro Díez, nuestro biografiado le había sucedido como segundo marqués de Lema en 1884, siendo autorizado tres años después para usar en España el título italiano de duque de Ripalda, otorgado a su tío en 1859.

Reflexiones sobre la neutralidad española

En sus memorias, publicadas en 1930, el marqués de Lema aludió a la neutralidad oficial adoptada por el Gobierno español, con el apoyo del rey, durante la I Guerra Mundial: "¿Quién olvida el disparatado germanofilismo de la mayoría de la aristocracia, burguesía acomodada, gran parte del Ejército y aun del clero durante la Gran Guerra? ¿Qué hubiese sido de este país si los hombres públicos, y digámoslo francamente, si Dato y el que estas líneas escribe no hubiesen visto desde el primer instante la posición que convenía a España, por su historia y por sus intereses? Porque todo esto se ha olvidado, conviene recordarlo, aunque en ello vaya implícito un elogio personal, sin que por ello me haga la ilusión de que aprendan para otra vez esas clases y no incurran en injusticia con los que, obrando de modo contrario a sus impresiones extraviadas de momento, sacaron a este país de conflictos que habrían acarreado su ruina o su desmerecimiento por largo tiempo".