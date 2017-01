Reunión de los colectivos que rechazan la venta de los terrenos de La Puntilla

El concejal de Urbanismo, Antonio Fernández (IU), se ha reunido con diferentes colectivos y partidos políticos para informarles sobre el encuentro mantenido en Madrid días atrás con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en el que, junto al alcalde David de la Encina, hablaron sobre los terrenos que la Autoridad Portuaria (APBC) quiere subastar en la zona de La Puntilla. Asistieron a la reunión representantes de Ágora, Ecologistas en Acción, Plataforma Peral, Ciudadanos, Levantemos, Podemos e IU. El concejal informó a los asistentes que en la reunión con el presidente de Puertos del Estado este les indicó que sólo sería posible la devolución de aquellos terrenos que la ciudad utilice para uso no lucrativo. Llorca entendió que el Ayuntamiento no quiera perder la Ciudad Deportiva y aseguró en el encuentro que no ha dado permiso aún a la APBC para proceder a la subasta. De igual forma, se comprometió a mantener una próxima reunión en Cádiz con el Ayuntamiento y la APBC para llegar a un acuerdo con todas las partes. El presidente de Puertos del Estado conoció las mociones aprobadas en el Pleno y en la Diputación Provincial, con la abstención del PP, presentadas de forma conjunta por IU y el PSOE instando al Ministerio de Fomento a la reversión de todos los terrenos al Ayuntamiento.

Los colectivos agradecieron las explicaciones ofrecidas por el concejal de Urbanismo, tras las cuales hubo debate y aportaciones: la posibilidad del Ayuntamiento de modificar el PGOU y declarar los terrenos no urbanizables, lo que dejaría sin posibilidad de subasta a la APBC; o conseguir la devolución de los suelos con el compromiso de no darle uso lucrativo y negociar al cabo de un tiempo si se quiere recalificar una parcela y urbanizar. Esta propuesta se descartó porque, según la legislación, el Estado procedería a embargar y no cabría negociación

Sobre el uso de los terrenos hay acuerdo entre los colectivos para mantener la zona actual deportiva ampliándola con parte de la otra parcela. De esta parcela hay también acuerdo en conservar la zona verde, pero para el resto hay diferentes propuestas por los distintos colectivos: hotel y viviendas de VPO; solo hotel y el resto usos sociales, huertos y pistas deportivas abiertas; o zona deportiva con hotel.

El compromiso del equipo de Gobierno es facilitar el debate sobre qué usos dar a estos terrenos. Se acordó celebrar una asamblea ciudadana el jueves 23 de febrero a las 18:30 horas en el edificio San Luis, donde se informará de las negociaciones mantenidas y los colectivos presentarán propuestas de uso.