Recuperando el Camino

Aunque apenas se conserve el recuerdo de aquella época, El Puerto fue el lugar desde el que multitud de peregrinos hicieron la Ruta Xacobea. De esto hace ya varios siglos y aquellas peregrinaciones se perdieron en la memoria, cayendo completamente en el olvido hasta que en unas excavaciones realizadas por la arqueóloga Esther Rosendo en la ermita de Santa Clara en el año 2009 aparecieron unos enterramientos en cuyos ajuares destacaban unas conchas de peregrino, que vinculaban a la ciudad con las peregrinaciones a Santiago de Compostela. El descubrimiento sorprendió a los arqueólogos y a los historiadores, ya que se trataba de la evidencia arqueológica más antigua encontrada en el Sur de la Península Ibérica de la práctica de la Ruta Xacobea desde un lugar tan distante de la capital gallega.

Hace casi dos meses José Mackinlay Leiceaga, marino jubilado de 77 años, quiso repetir la proeza que realizaron antaño nuestros predecesores, y se lanzó a hacer el Camino de Santiago, saliendo desde la misma puerta de su casa portuense, como aquellos piadosos peregrinos, para llegar hasta el sepulcro del Apóstol.

La parte más dura del trayecto fueron las marismas del río Guadalquivir

Se trataba de un reto importante, ya que consistía en recuperar el camino a pie de una ruta que hacía mucho tiempo que había caído en el olvido, y de la ni siquiera se conoce con seguridad el trazado por el que discurría.

Pero con espíritu emprendedor decidió ponerse en marcha un sábado 29 de abril, acompañado de su hijo, que hizo con él el primer tramo hasta Los Palacios, sin duda uno de las etapas más difíciles, ya que es la parte menos acondicionada del camino, por lo que tuvieron que llevar a cuestas en sus mochilas los víveres y el agua para afrontar durante tres jornadas en solitario la Carretera del Práctico, paralela al Guadalquivir, junto a los arrozales y marismas, donde no encontraron un alma en todo el trayecto, al coincidir con varios días festivos.

Una vez llegados a Los Palacios y después de caminar por el ardiente asfalto de la N-IV, hasta llegar a una Sevilla en feria, consiguió enlazar con la Ruta de la Plata, por la que en solitario inició la parte del Camino que le resultó menos complicada, ya que ese tramo está "perfectamente definido y con infraestructuras de apoyo y albergues". Durante la ruta, en la que ha invertido 46 días, se encontró con gente de edad más avanzada que él, pero de espíritu aventurero e inconformista, que apuntalaron su idea de que "hay mucha vida después de la jubilación". Aunque José Mackinlay partía con cierta ventaja, ya que había realizado con anterioridad el camino francés, insiste en que los años no suponen un impedimento. Es más, señala que las personas "nos conformamos con los años, pero no tenemos que convertirnos en ancianos. Hacer la Ruta Xacobea no es un mérito especial, lo puede hacer cualquiera", concluye convencido.