"Quintana nos ha tenido engañadas durante todo el año"

A través de estas líneas y en nombre de todas mis compañeras, coquineras adultas e infantiles, quiero hacer público nuestro máximo rechazo a la forma de actuar del Concejal de Fiestas, Ángel Quintana, quien nos ha tenido engañadas durante todo el año y ha demostrado sus malas formas de trabajar en estos últimos días.

Ha sido un año bastante complicado para unas coquineras que lo único que hemos querido ha sido representar a nuestra ciudad por encima de todo y asistir a todos los actos donde nos hayan reclamado para dejar claro que el certamen de Coquineras en la ciudad es útil y además productivo.

Cual ha sido nuestra sorpresa al observar como el Concejal de Fiestas, Ángel Quintana, no nos ha prestado atención en ningún momento, y encima nos ha tenido engañadas con una promesa que él sabía que no cumpliría desde el primer momento.

Yo me he encargado de ser el enlace entre las coquineras y el ayuntamiento en estos meses y he de reconocer que ha sido una auténtica odisea, ya que para hablar con el Concejal que David de la Encina puso en fiestas tras las expulsión de Levantemos del gobierno, tuve que mover cielo y tierra, hasta pedir oficialmente una cita con él por escrito, como si se tratase de un ministro.

Una vez que conseguimos sentarnos con él, le plantee nuestras quejas, ya que este año no habíamos tenido ninguna implicación con la ciudad, debido a que el Ayuntamiento no ha contado con nosotras para nada, y ante nuestras reclamaciones el Concejal socialista, Ángel Quintana, nos dijo que no nos preocupásemos, y que en la Cabalgata de Reyes tendríamos una carroza, y así despedir nuestro reinado como coquineras de la mejor manera.

Pues bien, maldita reunión en la que me prometió que tendríamos nuestro sitio en la Cabalgata de Reyes, porque aquí empezó mi calvario. Quintana jamás se volvió a poner en contacto conmigo y ante su pasotismo, tuve que acudir a los técnicos de la concejalía de fiestas y al mismísimo Alcalde. Tras eso Ángel Quintana me llamó y me dijo que por problemas económicos en el presupuesto de la Cabalgata de Reyes se prescindiría de la carroza que a mí me había prometido.

Ante esta desfachatez política por parte del concejal socialista, las madres de las coquineras infantiles decidieron tomar también cartas en el asunto manteniendo una conversación con el mismo, tras la que una vez más no tuvieron respuesta. Ocurrido esto, decidí insistir y volver a llamarle el pasado 1 de diciembre, comunicándole que podíamos incluso salir en la misma carroza que en Carnaval, porque no nos importaba, y él me traslado que lo estudiaría. La sorpresa más grande llega cuando en el mismo mes, volvemos a ponernos en contacto y me comunica que si queremos salir tendríamos que hacerlo en un “trenecito” que va a intentar conseguir y que tenemos que buscarnos los disfraces pronto, sino nuestros sitios serían ocupados.

Desde luego tanto mis compañeras como yo, consideramos que la forma de gobernar y de organizar los actos del señor Concejal de Fiestas, son cutres y empobrecen a nuestra ciudad. De este modo le pedimos al Alcalde que tome medidas ante uno de sus Tenientes de Alcalde que se dedican a mentirle a los portuenses, esos que esperan de un concejal una persona que esté a su lado para ayudarles y resolverle problemas, no para crearlos.