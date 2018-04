"Queremos tener a los mejores"

A sus 32 años, el portuense Germán Beardo aspira a ser alcalde de la ciudad tras haber sido elegido candidato para las elecciones de 2019. Si lo consigue sería el alcalde más joven de la democracia que haya tenido El Puerto.

- Es usted el primer candidato oficial de un partido a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2019. ¿Se ha cumplido su sueño?

-Sí, es el sueño que tiene cualquier portuense que quiere a su ciudad y que entra en política. Yo he tenido la suerte de tener la confianza del primer partido de El Puerto para afrontar con mucha ilusión y alegría el reto de volver a ganar y gobernar la ciudad.

-Lo malo es que su nombramiento ha venido acompañado de una crisis interna dentro de su grupo municipal, con la dimisión de tres concejales que se suman a otras tres bajas anteriores ¿Cómo ha vivido esta situación?

-Yo no hablaría de crisis, sino de un debate interno que se ha producido en el seno de nuestro partido. No hay unanimidades, pero siento el respaldo del 90% de la ejecutiva local y también de las direcciones provincial y regional. Ese debate quedó zanjado y ya todo el partido rema conjuntamente con un solo objetivo, que es volver a ganar y gobernar la ciudad.

-Otros ediles como Damián Bornes tampoco están muy contentos tras su nombramiento como presidente local y candidato. ¿Cree que puede haber más dimisiones próximamente?

-No, no lo veo posible. Creo que ya el debate finalizó y ahora, con un nuevo equipo, todos juntos vamos a ponernos en marcha para hacer que esta gran familia que es el PP vuelva a alcanzar los objetivos previstos.

-Los ediles dimisionarios hablan de designación a dedo y falta de democracia interna en el PP. ¿Qué tiene que decir?

-El proceso ha sido el mismo de siempre. Es más, esta vez con la ratificación del comité electoral a la propuesta de la ejecutiva local. Salió aprobado por un 90% de los votos. Creo que se le ha dado mucho bombo pero es normal que en los procesos internos de los partidos haya debate. La decisión de la mayoría debe ser respaldada y después de ese debate, todos juntos nos hemos puesto en marcha.

-¿Se puede confirmar ya algún nombre de su candidatura?

-Todavía estamos en la fase de formación de equipo. Dentro de la gran familia que es el Partido Popular entendemos que El Puerto necesita que haya una conexión con la sociedad civil y contar con profesionales de reconocido prestigio, gente con una trayectoria profesional contrastable, con talento, que enriquezcan el proyecto. Esa es la responsabilidad del PP. Estamos convencidos de que a partir de mayo de 2019 vamos a gobernar y nuestro equipo tiene que ser de categoría y reconocido por parte de la sociedad para resolver los problemas de El Puerto. En eso es en lo que estamos ahora mismo.

-Ciudadanos está teniendo una gran proyección en toda España a raíz del asunto catalán. ¿Temen que en El Puerto esta formación le pise terreno al PP?

-No, no valoramos eso como algo preocupante. Nosotros como partido tenemos la responsabilidad de representar a la mayoría de los portuenses y abrir nuestro proyecto al mayor número de portuenses. Nuestro objetivo para 2019 es tener una mayoría amplia y suficiente de personas cualificadas que puedan afrontar un reto enorme, que es transformar El Puerto, un gigante dormido en el seno de la Bahía que tiene que convertirse en centro de oportunidades.

-Un antiguo compañero de las filas populares, Raúl Capdevila, también ha confirmado ya que se presenta a las elecciones. ¿Serán también menos votos para el PP?

-Las formaciones tenemos que convencer al mayor número de ciudadanos, todos presentamos nuestro proyecto y la sociedad decide cuál es la mejor opción. Nosotros creemos que nuestro proyecto es el mejor. Es un proyecto que tiene la confianza de descansar sobre la marca del PP, de la buena gestión en el seno de las administraciones, y de contar con un buen equipo.Mi idea es aunar la mayor cantidad de confianza posible. En 2019 El Puerto se juega su futuro y no puede volver a caer en manos de gobiernos Frankenstein, de tres, cuatro o cinco partidos de izquierdas que han demostrado, durante los últimos tres años, que no han servido para gobernar la ciudad, no han estado a la altura necesaria en capacidad de gestión y la ciudad se está quedando en el vagón de cola y está perdiendo categoría. Tenemos el compromiso de hacer que El Puerto vuelva a ser locomotora de la Bahía y de la provincia.

-¿Cómo ve a la competencia de cara a la cita electoral? ¿Qué cree que pasará con las formaciones de izquierdas?

-Uno siempre que se adentra en un proyecto como este no suele mirar a los lados. Estamos centrados en contar con el mejor equipo posible para El Puerto y en crear un programa que devuelva el esplendor a la ciudad. Cuando alcancemos el gobierno nos pondremos a trabajar desde el primer minuto. Percibimos que la sociedad quiere volver a tener un gobierno estable y que resuelva los problemas, no que los creee. Que mire hacia el futuro y que no esté constantemente en las excusas del pasado, y que proyecte la ciudad hacia la recuperación de oportunidades. Bajo nuestro proyecto la mayoría de los ciudadanos podrán verse reflejados y con la confianza de que este equipo va a solucionar sus problemas.

- ¿Qué programa de trabajo se ha marcado de aquí a las elecciones municipales?

-Estamos formando el equipo con una visión, la de dedicar los mejores años de nuestra vida para devolver El Puerto a la primera línea. Nuestro reto es hacer un programa creíble, realizable, que nazca de las reivindicaciones históricas pero también con el resto de afrontar retos ilusionantes para la ciudad. Hay que recuperar el casco histórico como espacio integrador de la ciudad. El río es otro espacio de gran interés turístico y para grandes proyectos, hay que poner alfombra roja a los inversores... El Puerto tiene que ser una ciudad amable, limpia y acogedora.

Pero me habla de grandes proyectos que cualquier partido firmaría, incluso ustedes ya lo intentaron cuando gobernaron...

-Durante nuestros años de gobierno atravesamos una gran crisis, la mayor de la historia de España, en la que se redujo mucho la capacidad de inversión. Algunos alcaldes dejaron de pagar las nóminas. En El Puerto la mejor gestión del PP fue sostener la gestión e incorporar al Ayuntamiento el pago a pequeñas y medianas empresas. Fue una reestructuración del Ayuntamiento y hoy en día, con la mejora de la economía, se van viendo los frutos. No fue el mejor momento para emprender iniciativas de recuperación. En cualquier caso, nosotros tenemos un nuevo proyecto con nuevas personas, un nuevo equipo y una idea reconocible de gobierno. Nuestro compromiso es transformar El Puerto.Hay que tener el mejor equipo posible, de personas con trayectoria y experiencia, con talento, que sepan gestionar. En los últimos años hemos tenido al frente de las áreas a personas que no han estado a la altura, y eso supone un lastre para la capacidad de gestión del Ayuntamiento. Queremos tener a los mejores al frente de las distintas áreas del Ayuntamiento.

-En unas elecciones municipales, ¿qué pesa más, el partido o el candidato?

-Creo que es una mezcla de las dos cosas. La marca del partido da una serie de características propias, y en el caso del PP es un partido que sabe gestionar y que da confianza a los ciudadanos y es previsible en los modelos de gestión. Pero después la persona también es muy importante. Yo me considero con la con fianza suficiente no solo del partido, sino de los vecinos y de la sociedad para ponernos manos a la obra. A medida que pasan las semanas la confianza de los ciudadanos va a ser mayor, no solo por la marca sino también por el candidato. Veo a la gente esperanzada, con ilusión y empatía con mi persona y con el proyecto del partido.