"El Puerto: tierra del Toro, del vino y de la buena gente"

Kcomo cada lunes antes de Feria, un año más se vivía un día muy especial en el recinto de Las Banderas. Se trataba de la celebración del XXXVI pregón de la Feria de la Primavera y Fiesta del Vino Fino en la caseta de la Hermandad de la Oración en el Huerto, 'Helo-Libo'. Para esta ocasión, de nuevo Antoñín Sánchez Fariñas y Raúl Capdevila volvieron a representar el papel de "los del embolao de la Feria de El Puerto", como se mencionó durante todo el acto, por ser ellos los que enredan a grandes periodistas nacionales para exaltar este festejo portuense.

El año pasado el pregonero de la fiesta fue el periodista madrileño Ángel Expósito, que realzó las virtudes tanto de la Feria como de la ciudad. Este año el pregonero también ha sido otro periodista de renombre, de Talavera de la Reina, que es mundialmente conocido por el sonido de su voz.

El locutor dedicó un poema a El Puerto y realizó el primer brindis de la Feria 2017

Se trata de Jesús Olmedo, quien reconoció al principio del acto lo orgulloso que estaba de pronunciar este pregón tan importante para la ciudad, resaltando la responsabilidad de desempeñar este papel.

Para la presentación del pregón contó con la participación de su buen amigo, también periodista, José Luis Salas, responsable del programa No son horas en Onda Cero y que no quería perderse esta cita tan importante para Jesús Olmedo. Por ello desplazó el lunes hasta El Puerto y realizó su programa desde Onda Cero Jerez para estar en el acto de presentación de su amigo, un hecho que Olmedo le agradeció enormemente.

Cabe destacar que Jesús Olmedo no solo es reconocido por ser la voz corporativa de Antena3 desde hace más de 18 años. Además de cuñas publicitarias y doblajes de series, el periodista presta su voz en todo el mundo y ha sido presentador de diferentes galas con gran trascendencia como los Premios Latinos. Es más, el mismo lunes del pregón tuvo que declinar la presentación de la gala de la Academia del Perfume porque según afirmó "no vienes a la Feria de cualquier lado, es una de las ciudades más importantes de España y aunque no lo creáis sois conocidos en toda España y el extranjero, ya que esta es una tierra de toros, de vino y de buena gente".

En cuanto al pregón en sí, el periodista hizo alusión a sus amigos portuenses que viven en Talavera de la Reina y mencionó a todos los artistas de la tierra conocidos por sus trabajos en diferentes artes como la música, las artes plásticas o la interpretación. Así, mencionó entre otros al actor Paco Tous, sobre quien dijo que había tenido el privilegio de poner la voz que anunciaba la serie Los hombres de Paco dando la entonación que correspondía y sacando la sonrisa de los asistentes.

El periodista ensalzó los vinos de la tierra destacando las bodegas tanto de Jerez como de El Puerto, el mundo del toreo, la Real Plaza de Toros portuense, los privilegios de vivir en una ciudad tan bien situada...

Por supuesto, Olmedo hizo hincapié en la dedicatoria a Jerez, uniendo así tanto a esta localidad, a Talavera de la Reina y la ciudad anfitriona. Destacó el cartel anunciador de la fiesta portuense dando su más sincera enhorabuena a Juan Ariza "por representar de una forma inigualable el lado más femenino de la primavera".

Al finalizar el acto, el locutor recitó un poema a El Puerto y protagonizó el primer brindis de la Feria junto al alcalde, David de la Encina, y el hermano mayor de El Olivo, Antonio Romero.