El Puerto ratifica sus 25 años de relación con el pueblo saharaui

Después de un cuarto de siglo El Puerto demuestra una vez más su apoyo al pueblo saharaui. En esta ocasión la ciudad ratificará el hermanamiento que desde 1993 mantiene con la daira de la Güera, en el Sáhara Occidental. Dicha renovación de relaciones se llevará a cabo en un Pleno Extraordinario que está previsto que se celebre mañana, a las 18:00 horas, en el Auditorio Municipal (calle Larga, 27), donde también se pretende "extender este apoyo instucional a toda la población refugiada en Argelia y a la causa del pueblo saharaui".

Este evento, apoyado por toda la corporación municipal, ha sido promovido por Amal Esperanza, quien este año cumple su 25 aniversario. Sin ir más lejos este pleno, cuya celebración fue solicitada hace algunos meses por la organización, -al amparo del Reglamento Orgánico Municipal-, se enmarca dentro de los actos programados para conmemorar el nacimiento de la asociación.

En cuanto a la propuesta a pleno, que constará de un punto único, recogerá la petición de instar al Gobierno de España a otorgar el estatus de diplomáticos a los responsables del Frente Polisario como representantes legítimos de la República Árabe Saharaui (RASD), así como promover desde el Estado las iniciativas que sean necesarias para lograr una solución definitiva al conflicto, como por ejemplo, la celebración de un reférendum.

Tras este pleno, al que también acudirán Hreia Mohamed, responsable de cooperación de las juventudes del Frente Polisario (UJSARIO) y Mohamed Zrug, delegado del gobierno de la RASD en Andalucía, se proyectará el documental Amal, 25 años con el Sáhara.

En este reportaje, que ha sido grabado en los campamentos de refugiados de Argelia, se recogen algunos testimonios y muestras del trabajo de cooperación que se lleva a cabo en dichos campos a través de distintos programas sociales.

"El objetivo de todo esto es seguir hablando del Sáhara, de un pueblo en lucha por la libertad y la autodeterminación", declara Jesús Espinar, presidente de Amal Esperanza. "Lo que no se escucha no existe, y lo que no se ve no se conoce. Queremos que la sociedad portuense sepa de este conflicto y de la necesidad de seguir apoyando la resistencia y supervivencia de un pueblo refugiado".