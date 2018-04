"El Puerto tiene mucho potencial turístico y no está aprovechado"

El restaurante Zaccaría fue, de nuevo, el lugar elegido para celebrar el ciclo 'Encuentros con la Prensa', en el que cada mes se cuenta con la participación de un personaje destacado para conversar sobre asuntos de actualidad y de interés general. Ayer le tocó el turno a Belén Gil, directora del hotel Soho Boutique Puerto. Esta empresa posee hoteles repartidos por algunas ciudades de Andalucía, Salamanca y Cáceres, además de El Puerto de Santa María.

El pasado 1 de marzo fue cuando la compañía comenzó su labor al frente del establecimiento, un trabajo centrado en primer lugar en reformar el antiguo hotel Santa María. "Hemos conservado los puestos de los trabajadores, únicamente se ha cambiado el nombre y se han renovado algunas instalaciones propias de la cadena", comentaba la nueva directora.

"El Ayuntamiento tiene que apostar por el turismo de la ciudad, no sólo las empresas"

Durante el almuerzo, los miembros de la prensa y Belén Gil estuvieron debatiendo sobre el potencial turístico de la ciudad y el poco partido que se le saca. "El Puerto siempre ha sido un lugar de referencia para el turismo en la provincia. Hoy en día no tiene esa luz, pero sin embargo sigue poseyendo ese potencial que no se sabe aprovechar. Las empresas privadas no podemos hacerlo todo, los organismos públicos tienen que fomentar y saber exprimir todo lo que tiene esta ciudad. El Puerto no es sólo sol y playa", recalcó Gil.

La directora del hotel ha trabajado durante bastante tiempo en la ciudad, además de haber visto los años de bonanza de El Puerto, por ello opina que "es una pena que una ciudad tan bonita y con unos elementos turísticos tan atractivos no esté cuidada. Cuando un visitante llega a El Puerto no puede ver los edificios descuidados y casi en ruina, la administración pública tiene que saber cuidar su entorno y la imagen de una ciudad tan bella", señaló.

Según Belén Gil El Puerto no debe ser sólo un atractivo turístico veraniego, ya que posee diversos monumentos y eventos de interés como la Plaza de Toros, la Feria o la Semana Santa, de la que afirma que "esta última ha sido nefasta. Creemos que se le puede sacar un potencial mayor a esta fiesta local, igual que a la Feria. El turismo ha cambiado, las personas ahora desean refugiarse en ciudades pequeñas, huyendo del estrés de las grandes urbes. Además desde aquí podemos mostrar las costumbres y las virtudes de esta tierra", añadía la directora de Soho Boutique Puerto de Santa María.

Además de debatir sobre las diversas formas de fomentar el turismo en la ciudad, se barajaron en el encuentro diferentes causas por las que El Puerto perdió ese atractivo turístico que, antaño, fue foco de atención para muchos turistas y visitantes. Una de ellas fue la falta de visibilidad comercial y promocional de El Puerto por parte del Ayuntamiento y las administraciones públicas pertinentes.