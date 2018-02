Por un Puerto libre de homofobia

La asociación Libres Lgtbi de El Puerto cumple hoy lunes, 12 de febrero, dos años de vida. Un colectivo que dedica sus acciones a ayudar a las personas que se sienten excluidas de la sociedad, además de educar a la ciudadanía a extirpar de una vez los estereotipos y los casos de homofobia. José María Rodríguez, presidente de la asociación, ha mantenido un encuentro con este medio junto a la vicepresidenta, Karma Vázquez y la periodista Nazaret Doello, quien ha iniciado recientemente un espacio radiofónico en Radio Puerto dedicado a visibilizar asuntos referentes al colectivo Lgtbi. "Nos dimos cuenta que no había ninguna asociación Lgtbi que diera voz a un colectivo que sigue estando tan castigado en la sociedad. Queremos educar y concienciar a la ciudadanía de El Puerto", afirma el presidente de Libres.

Desde la asociación hacen recuento de los logros conseguidos en estos dos años de vida y aclaran que "se ha avanzado algo en la visibilización de este colectivo, pero tenemos aún mucho trabajo, en especial en el ámbito educativo. La educación es fundamental para la aceptación y normalización", aclara Rodríguez.

El gobierno local no nos ayuda lo suficiente en nuestra lucha y apoyo al colectivo Lgtbi"

Tanto Karma Vázquez como el presidente de Libres califican a la ciudad como una localidad no homófoba, ya que no han tenido ningún tipo de denuncia por algún caso de delito de odio u homofobia. "Es cierto que no ha habido ningún caso de homofobia directo, pero en la primera izada de la bandera del orgullo, hace dos años, tuvimos que soportar algunas reacciones intolerantes por parte de ciertas personas. Es el único caso que hemos tenido de homofobia, pero pensamos que se debe de avanzar más y aún tenemos que conseguir muchos más derechos", dice Nazaret Doello. En referencia a la educación infantil opinan que es una asignatura pendiente ya que "la educación es el primer paso para que los niños puedan adquirir un imaginario tolerante y no sólo en lo referente a la homofobia, también en los casos de machismo o racismo", opinó Doello.

Por otro lado, hablaron de la existencia de ciertos estereotipos como son los casos de 'microhomofobia'. Se trata de ciertos comentarios u opiniones sobre el colectivo Lgtbi que puede dar lugar a ofensas y pensamientos negativos, como por ejemplo la promiscuidad de los homosexuales. "Tenemos que intentar cambiar ciertos comentarios e incluso comenzar desde pequeños, desde el lenguaje hasta algunos estereotipos que se tienen. Hemos tenido casos de homofobia directa e indirecta y esto es lo que queremos cambiar", dice Karma Vázquez.

La labor de la asociación abarcan desde talleres y charlas que tienen la finalidad de incluir en el pensamiento de los asistentes la normalidad y la tolerancia, además de coloquios acerca del VIH, bullying o algunas actividades dedicadas a erradicar el machismo. "Intentamos hacer muchas cosas y queremos llegar donde las administraciones no llegan", dice Nazaret Doello.

La entidad no recibe suficiente ayuda por parte de las administraciones. "El gobierno local nos ha cedido un espacio para la sede de la asociación pero no podemos ayudar a todas las personas que vienen pidiendo ayuda, necesitamos psicólogos e incluso abogados para solventar algunos casos", firman. Aclaran que no tienen ningún punto de información para determinados casos y como señalan "no recibimos ningún tipo de subvención, únicamente para los talleres pero no es suficiente para luchar y defender a todo aquel que viene a nosotros", afirma Rodríguez.

Por otro lado, Nazaret Doello ha comenzado recientemente un programa en Radio Puerto, dedicado íntegramente al colectivo Lgtbi, con la finalidad de visibilizar los problemas de estas personas. "Hablamos sobre sus experiencias y los casos de Lgtbfobia, además queremos que se normalice la homosexualidad de una forma natural y qué mejor que desde un programa que puede llegar a todo el mundo", recalcó la periodista. El programa se emite todos los miércoles de 18:00 a 19:00 horas, un espacio cedido por Radio Puerto por el cual "llevamos luchando bastante tiempo y queremos agradecer a la radio y a diversas asociaciones que nos han apoyado para que esto fuera posible", afirmó Nazaret.

Según la periodista el programa está teniendo bastante éxito, en especial en las redes sociales donde muchos de los oyentes participan activamente durante la emisión del programa. "Hemos tenido críticas muy positivas, ya que intentamos eliminar el estereotipo Lgtbi".