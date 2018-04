"El Puerto es tan bello y tiene tanta riqueza que debería cuidarse más"

La cantante madrileña Paloma San Basilio ofreció ayer en la Biblioteca Municipal una conferencia sobre los libros que le marcaron como escritora. Cabe recordar que es autora de varios libros, además de tener una amplia carrera como cantante y actriz.

Dentro de este ciclo, que bajo el título 'Mis lecturas preferidas' acoge las opiniones y comentarios de escritores sobre los libros que más les influyeron, les gustaron y fueron importantes a lo largo de su vida y en su carrera literaria, en esta ocasión fue Paloma San Basilio la invitada y ponente.

La novela histórica y la narrativa de aventuras son dos de sus géneros predilectos

María Eugenia Lara, delegada de Cultura, agradeció la presencia de Paloma a este encuentro organizado por la propia Concejalía. "Paloma San Basilio es una conocedora de la vida en el sur, ya que ha vivido en Sevilla y ha tenido gran relación con El Puerto durante muchos años", añadió Lara.

Paloma habló, como los escritores que han pasado por el ciclo de conferencias, de sus lecturas preferidas afirmando que lee de todo "pero la novela histórica es un género que me gusta mucho, porque estás leyendo y además te informas de algo ocurrido". Cabe recordar que San Basilio escribió la novela El océano de la memoria, "que es un reflejo de las vicisitudes que las familias tuvieron que padecer durante una época en España bastante dura y cómo se disfrutaba del día a día. Por eso elegí la forma de narrativa, en este caso histórica". El libro está ambientado en Cádiz y muestra, según Paloma, el espíritu del gaditano. "La gente de Cádiz tiene un espíritu libre, fresco, abierto, tolerante que a mí es lo que me enamora y eso es un poco lo que me ha traído hasta aquí", añadió.

Asimismo, explicó la literatura que consumía durante su infancia detallando que "cuando vivía en Sevilla leía El Negrito Sambo y también una saga deliciosa que leí hacia los ocho años. Se trata de las novelas de Elena Fortún, que era maravillosa y para mí es muy interesante como escritora porque eran todas aventuras de una familia y disfruté muchísimo con esos libros", recordaba la cantante.

Por otro lado, cabe recordar que San Basilio ha estado siempre muy vinculada a El Puerto. Son muchas las ocasiones en las que se ha visto a la madrileña pasear por las calles de la ciudad. "Estar en El Puerto me resulta tan cotidiano y tan familiar porque vengo mucho, sobre todo desde que me enamoré de esta ciudad y de esta zona. Quiero romper una lanza a favor de El Puerto, porque es tan bello y tan hermoso y tiene tanto nivel de riqueza que deberíamos cuidarlo mucho más y tratar de que vuelva a resucitar y a tener esa estética cuidada y limpia. Mientras esté aquí quiero ser útil para que El Puerto recupere su esplendor, es lo que opinamos todos los que amamos esta ciudad", añadió la reconocida artista.