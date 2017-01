Podemos lamenta que PSOE e IU hayan incumplido sus promesas electorales

Podemos El Puerto ha dado a conocer su visión sobre los acontecimientos que han tenido lugar en la ciudad durante 2016 y la labor del gobierno municipal. En primer lugar, no olvidan que "el principal responsable de los grandes problemas actuales en nuestra ciudad, desde la venta de Apemsa hasta la estafa de los parkings, es el Partido Popular. Si retrocedemos un poco, observamos que los problemas de desempleo estructural y precariedad están relacionados con el modelo de ciudad concebido desde la década de los 90, basado en la especulación urbanística y el turismo de segunda residencia, que debemos superar urgentemente", señalan.

Durante 2016 desde Podemos no han visto "una apuesta valiente por parte del gobierno municipal (PSOE-IU) para enfrentar estos problemas. Si pudiéramos resumir el año en una imagen sería la del PSOE e IU firmando la estafa de los parkings, incumpliendo así sus compromisos electorales y endeudando por muchos años a nuestra ciudad. Tampoco apreciamos una labor relevante en la recuperación del agua pública, en la remunicipalización de Apemsa. Respecto al modelo de ciudad, nos sentimos muy defraudados por las noticias sobre la especulación con el suelo del Club Med, que creemos debería dedicarse a un uso hotelero sostenible, no a más viviendas en primera línea de playa que privatizan de facto nuestra costa, invadida por el cemento. Comprendemos la dificultad de estos retos, las resistencias que los compañeros de Levantemos se encontraron nos lo demuestran, pero lo que no podemos comprender es que además de incumplir los compromisos con la ciudadanía se haga bandera y autobombo de ello".

Desde Podemos también han querido valorar el trabajo de Levantemos. "Hace año y medio no estuvimos de acuerdo en su decisión de formar parte del gobierno de esta ciudad, pero en el año que estuvieron demostraron más coherencia y valentía que IU y PSOE enfrentándose a los poderosos y demostrando que su única lealtad era con los vecinos de El Puerto. Por eso, cuando tuvieron que decidir entre firmar los parkings o ser leales a su gente, eligieron lo segundo, aunque les costase salir del gobierno. Fue un soplo de aire fresco en nuestra ciudad que Levantemos antepusiera sus compromisos con la gente a su permanencia en un gobierno que no apostaba por una transformación real de nuestra ciudad". Podemos también celebra los 17 millones de euros conseguidos para la ciudad a través de los fondos EDUSI, y valoran muy positivamente el trabajo de la Concejalía de Fomento, de sus técnicos y de la ex concejala de Levantemos María José Marín. En cuanto a la labor de oposición, creen que Levantemos "está poniendo en primer plano los problemas de las personas que más dificultades tienen y de los barrios ignorados: es necesaria esta presión para hacer cumplir los compromisos adquiridos", afirman.

Desde Podemos El Puerto invitan a los portuenses a participar en el día a día de la ciudad, "para cambiar esta realidad que nos ha tocado vivir".