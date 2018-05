El Pleno aprueba al tercer intento la subida de las tarifas del agua el 1,5%

A la tercera fue la vencida. Después de dos intentos anteriores de aprobar las ordenanzas fiscales que regulan las tasas por suministro de agua potable y la eliminación de aguas residuales y su depuración, el Pleno ordinario celebrado ayer consiguió ratificar la subida de estos conceptos en un 1,5%.

En esta ocasión, aunque aún quedan vacantes cuatro asientos en la Corporación de concejales que han renunciado a sus actas (3 del PP y 1 de Levantemos), este hecho no llegó a ser determinante en el resultado de la votación, ya que la moción fue aprobada con 9 votos a favor del equipo de Gobierno, abstención del PP, Levantemos y el concejal no adscrito Carlos Coronado, y dos votos en contra de Ciudadanos.

La Plataforma de Jubilados en defensa de las Pensiones Públicas protestó en el Pleno

El encargado de presentar el punto fue el concejal de Economía, Antonio Fernández, que explicó que la subida del agua ya había sido aprobada previamente en el Consejo de administración de la empresa mixta Apemsa, y que además se incrementaban sólo el IPC, con arreglo a la subida establecida por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, que había que extrapolar a Apemsa.

Las mayores críticas contra el equipo de Gobierno llegaron de la portavoz de C's, Silvia Gómez, quien dejó caer la acusación de "oportunismo" sobre el bipartito por llevar la moción aprovechando que había varias sillas de concejales vacías. La portavoz dijo que no se sentía en la obligación de aprobarla. Sin embargo, el principal partido de la oposición, el PP, no secundó la postura de C's, ya que el portavoz de dicho partido, Germán Beardo, tras plantear que en efecto la actualización al IPC venía recogida en el pliego de condiciones, descartó que el incremento se debiera a la entrada de capital privado en Apemsa, atribuyéndolo también al incremento aplicado por el Consorcio, precisando no obstante que dicho organismo estaba gobernado por el PSOE.

Por su parte, el concejal de Levantemos, Javier Botella, mantuvo que a pesar de que su consejero había votado sí en el Consejo de Administración de la empresa, los concejales no estaban de acuerdo, debido a que la subida era "consecuencia directa de la privatización de Apemsa; política del PP pura y dura".

El concejal de Economía volvió a tomar la palabra para advertir que en caso de que no se aprobara la ordenanza fiscal, las cuentas municipales no cuadrarían en 500.000 euros y el Ayuntamiento tendría que cubrir esa cuantía con fondos propios. Ante esta coyuntura, Beardo defendió que "lo lógico es que Apemsa ajuste la subida y la repercuta a los ciudadanos", en lugar de tener que indemnizar el Ayuntamiento a la empresa, con lo que adelantó la abstención de su grupo.

El alcalde, David de la Encina, quiso cerrar el debate dirigiéndose al portavoz de Levantemos, a quien pidió "coherencia", pues su representante había dado el visto bueno a la subida en el Consejo de Administración. Además, subrayó que a él tampoco le gustaba, pero "aunque nos pese es lo que marca la Ley, y es producto de una decisión de pleno tomada en abril de 2014. Nos fastidia tener que autorizarlo, pero es lo que dice el pliego y se aprobó en Pleno".

Otra cuestión que despertó bastante debate fue un informe sobre los reparos de Intervención, del que se dio cuenta al Pleno y que se elevan a 24,5 millones de euros. Estos se deben a diferencias de criterio entre el área de Personal y el área Económica y son atribuibles sobre todo a las nóminas del personal municipal.

De igual forma, se aprobó por unanimidad del Pleno la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Congregación de las Hermanitas de los Pobres. La unanimidad se consiguió también en una propuesta de la concejala Matilde Roselló para aprobar un Plan Estratégico de Igualdad aplicable a todo el Ayuntamiento. Durante el debate de este punto, la concejala Silvia Gómez se emocionó al recordar su trayectoria en la Corporación.

En la sesión también se debatieron dos mociones, una del PP y otra de Ciudadanos, sobre el futuro de la gestión de la depuradora. La del PP apostaba por sacar un nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio, cuyo contrato expiró hace ya más de un año.

Un representante de los trabajadores de la planta de Las Galeras tomó la palabra para dejar constancia de la incertidumbre que atraviesa la plantilla, que lleva ya cuatro años sin convenio colectivo.

Ambos puntos se debatieron conjuntamente y salió adelante el presentado por C's, que solicitaba información sobre los planes del equipo de Gobierno. Este punto se aprobó por unanimidad, no así el del PP, que contó con el voto en contra del bipartito y Levantemos.

Durante la sesión, se produjo una protesta de miembros de la Plataforma de Pensionistas y Jubilados y de los Afectados por la Hipoteca.