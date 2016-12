El Pleno analizará la viabilidad de construir el Centro de Protección Animal en Las Salinas

El último pleno del año abordará hoy a mediodía en sesión extraordinaria la viabilidad desde el punto de vista técnico y de normativa urbanísta de construir el Centro de Protección Animal en el polígono industrial de Las Salinas, en la calle Pitágoras, 308. De esta forma, en el segundo punto del orden del día (de los seis de la sesión), se debatirán las condiciones de implantación para la construcción del Centro de Protección Animal en dicha ubicación. Informes del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, y de la empresa redactora del Plan General, Territorio y Ciudad, vienen a concluir que "es admisible el centro de protección animal en la parcela en cuestión", aunque advierten que al plantear su construcción el equipo de Gobierno en suelo urbano "tendrá que hacerse sin zona de équidos", con las condiciones de edificación prevista en la zona y con la correspondiente tramitación de la Calificación Ambiental.

De igual forma, deberán tomarse medidas correctoras, sobre todo en lo referido a contaminación acústica y una distancia suficiente a zona habitada. Planeamiento Urbanístico advierte además que la parcela que el Gobierno local ha destinado para el Centro de Protección Animal deberá contar con informe municipal de que es innecesaria para otros servicios de Interés Público y Social (SIPS).

En los informes se apunta de igual forma que la implantación de este servicio público debe estar a una distancia mínima a poblaciones, contar con un aislamiento adecuado para evitar cualquier riesgo de contagio, y garantizarse el aislamiento acústico.

Cabe señalar que la construcción del Centro de Protección Animal es una petición reiterada de las protectoras de animales, después de que el alcalde, David de la Encina, decretó la paralización de las obras del que se estaba construyendo junto a la urbanización Las Viñas. Actualmente, la protectora Patas se ocupa del acogimiento de los animales abandonados en un refugio provisional en Los Perales, cuyo alquiler vence mañana y es necesario renovar.

Desde Uprocanes por su parte han expresado el descontento de este colectivo, ya que el viernes pasado se les informó de las medidas que el Ayuntamiento iba a tomar respecto al refugio de animales sin consensuarlo con las protectoras. La alternativa que ha propuesto el Ayuntamiento es la petición de una prórroga en el refugio que tienen en Los Perales, tres meses más mientras se reforma una nave de Urbaser en el polígono de Las Salinas. Dicha nave, según Uprocanes, "no reúne las infraestructuras necesarias para ser un refugio animal y se tiene que adaptar. Pero aún así sigue siendo un lugar inapropiado para tantos animales. Aunque se dispongan los cheniles, la nave debería tener patios para soltar a los perros de vez en cuando y no pasen todo el día en sus jaulas, además de zonas habilitadas para cachorros, maternidad y para aislamiento". Uprocanes lamenta que no se les haya comunicado fecha del comienzo de la construcción del Centro de Protección Animal que llevan esperando dos años y que finalmente se podría construir en el mismo sitio que propusieron las protectoras.

Por otra parte, en el Pleno Extraordinario no se abordarán las Ordenanzas Fiscales, ya que el periodo de exposición pública tras la aprobación inicial concluyó este miércoles, con varias alegaciones presentadas que deberán resolver los servicios técnicos municipales en los próximos días.