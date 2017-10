Piden que se reconduzca el proceso de los Presupuestos Participativos

Representantes del grupo motor de los Presupuestos Participativos han criticado el anuncio de la suspensión de las asambleas por la concejalía de Participación Ciudadana. Los representantes han manifestado que esta suspensión ha provocado "reacciones de desencanto, ya que iniciamos con ilusión este camino y vemos cómo ha sufrido un varapalo". El grupo motor afirma que dichos Presupuestos "son una herramienta del sentido comunitario, un proceso en el que debe haber una valoración técnica de las propuestas presentadas para la votación". El viernes mantuvieron una reunión con la concejala de Participación Ciudadana, y les explicaron que no se había realizado la valoración de las propuestas del área de Mantenimiento Urbano. A pesar de todo, el grupo opina que el foco "no debería estar en estas cuestiones técnicas, sino que la responsabilidad es fundamentalmente política". En este sentido, "echamos en falta mayor implicación del equipo de gobierno, incluido el concejal de Economía, Mantenimiento Urbano, y el alcalde". El grupo añade que "no podemos permitir que se ninguneen los procesos de participación ciudadana, en lo que consideramos una falta de respeto a las personas que se han acercado a las asambleas. Creemos que las asambleas se tienen que celebrar". Por eso, exigen al Gobierno "que ponga en marcha soluciones para reconducir el proceso".