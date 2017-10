El Partido Popular considera urgente y necesaria la rehabilitación del mercado municipal de abastos

El Mercado de Abastos de La Concepción sigue a la espera de una necesaria rehabilitación que ponga en valor este auténtico motor económico del centro histórico de El Puerto de Santa María. Una rehabilitación que desde el Partido Popular entienden "urgente" y que no puede seguir retrasándose, según el concejal popular Gonzalo Ganaza.

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos (Acodema) solicitó, días atrás, una reunión con el Partido Popular para trasladarle su "incertidumbre" sobre qué ocurrirá finalmente con su proyecto para rehabilitar el Mercado de Abastos.

Hay que recordar, dice el PP, que el gobierno local que encabeza David de la Encina se comprometió verbalmente, meses atrás, a estudiar la posibilidad de que el proyecto de los placeros y comerciantes se licitara y adjudicara, "en una operación final entre 300.000 a 500.000 euros y que entendemos posible y asumible", asegura Gonzalo Ganaza en apoyo de Acodema.

"Por desgracia para los placeros", continúa Ganaza, "la realidad es que pasados los meses, los comerciantes no tienen noticias de ese compromiso verbal adquirido por el gobierno local. Y lo que es más preocupante, el tiempo corre en contra de los placeros, ya que con noviembre a la vuelta de la esquina si no se recoge una partida dedicada para ello en los presupuestos 2018 no se podrá ejecutar el proyecto el año que viene", advierte Ganaza.

Lamentablemente, prosigue el edil popular, "a día de hoy la Concejalía de Comercio aún no ha conseguido destinar una partida específica para la rehabilitación del Mercado de Abastos, teniendo la llave para ello el alcalde, al que el PP pide que se comprometa formalmente y por escrito, "y no verbalmente, como suele hacer para luego mentir y no cumplir", señala el edil popular.

Gonzalo Ganaza recuerda al primer edil socialista que "el único motor comercial que hay en el centro histórico es el Mercado de Abastos, pero en el estado en el que está actualmente lo que tenemos claro es que en menos de diez años morirá, junto a su entorno. Por lo que se hace más que necesaria su rehabilitación para adecuar la plaza a los tiempos actuales".

Se trataría de una rehabilitación por fases, y sin cerrar la plaza, reparando la mitad y reubicando a los placeros en la nueva zona, y luego realizando el mismo proceso con la otra mitad de la plaza.